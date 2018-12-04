Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ismi konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki CHP’li belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'da açıklama yapan İmamoğlu, görüşmeyle ilgili “İstanbul’da görev yapan CHP’li Belediye Başkanı mevkidaşlarımla bir araya geldiğimiz kahvaltı ile güne başladık. Düzenli olarak bir araya geldiğimiz ve daha yaşanabilir kentler için fikir alışverişinde bulunduğumuz toplantılarımızın bu ayki konusu yaklaşan yerel seçimler oldu” dedi.

Bir araya geldiği CHP'li beledeyi başkanlarıyla çekilen fotoğrafları da paylaşan İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın en mutlu olduğu belediyeler olarak sayımızı daha da arttırmak için çok çalışmaya devam edeceğiz" diye yazdı.