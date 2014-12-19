'Ekrem Dumanlı'ya ve Hidayet Karaca'ya silahlı örgüt ve terör suçlaması manasız'

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'ya yöneltilen "terör" ve "silahlı örgüt" suçlamasının manasız olduğunu söyledi.

14 Aralık'ta düzenlenen operasyonu CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor programında yorumlayan Etyen Mahçupyan, Türkiye'de savcıların olur olmaz her şeyi iddianameye koyduklarını ifade etti.

İşte Mahçupyan'ın açıklamalarından satır başları:

'Hükümetin yapmayacağı birçok şey yapılacak denilebilir'

"Olay başlamadan sadece bilgi düzeyinde söylenenlerin sadece bilgi olma ihtimali yüksek. Ama şu anda bir mücadele var. Kavgaya hizmet edecek şeyler söyleniyor. Bir heyula yaratılarak hükümetin yapmayacağı bir çok şey yapılacak denilebilir ve bunun bir işlevi etkisi de olabilir."

'Tahşiyeciler meselesinin ne olduğu belli'

"Savcılar bir kere olur olmaz her şeyi iddianameye koyuyorlar. Bunları birbirine bağlamak için özel bir gayret gösteriyorlar. Bütün bunlar yasalardaki muğlak tanımlar ile buluşuyor. Terör ve silahlı örgüt gibi iddiaların burada çok manalı olduğunu düşünmüyorum. Savcının bildiği ama bizim bilmediğiiz şeyler de olabilir ama eğer sadece Tahşiyeciler meselesi ise ne olduğu başı sonu belli."

'Ekrem Dumanlı için terör kelimesinin kullanılmasını doğru bulmuyorum'

"Terör kelimesinin böyle kolay kullanılması doğru değil. Yoksa Ekrem Dumanlı ya da Zaman gazetesindeki herhangi bir meslektaşımı öyle görmüyorum. Ama onların bir cemaat aidiyeti içinde hareket ettiklerini de çok yakından biliyorum. Bu da çok doğal. Cemaat üyesi birinin buna uygun davranması kendiliğinden oluyor."

'Zaman'da yazılarıma müdahale etmediler'

"Benim Zaman gazetesindeki yazılarıma gelen düzeltme ve öneriler genellikle tek bir kelimenin değişmesi yönündeydi. Bunun dışında bir müdahale yaşamadım."

'Hüseyin Gülerce cemaat içinde ciddiye alınmıyordu'

"Hüseyin Gülerce'nin dışardaki algılanması ile cemaat içindeki algılanması farklıydı. Tapelerden biliyoruz ki Gülerce cemaat içinde çok ciddiye alınmıyor, boşverin onu falan deniyor. Belli ki ilişkiler daha öncesinden kopmuş. Zaten Gülerce'nin dışarda kalmasını cemaat kolaylıkla taşıyabildi. Bizim algımız ile gerçek farklı olabiliyor. Gülerce zaten dışlanmış biriydi."