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'Ekrem Dumanlı'nın polis kardeşi de gözaltında'

Yeni Şafak, 'usulsüz taltif verildiği' iddiasıyla başlatılan ve 13 polisin gözaltına alındığı operasyonla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı

22 Eylül 2014 21:14

Ankara'da "Usulsüz taltif verildiği" iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kişiler arasında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın kardeşi H.D'de'nin de bulunduğu öne sürüldü.

“Usulsüz taltif verildiği” iddiasıyla yürütülen soruşturmada 13 polis gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen’in talimatıyla polisin 10 ilde bu sabah operasyon düzenlediği belirtildi.

Şüphelilerden 3’ünün ise yurtdışında olduğu ifade edildi.

Operasyonun, “bazı polislere, görevde bulunmadıkları halde görevdeymiş gibi belge düzenleyip, usulsüz taltif verildiği” iddiasıyla yürütüldüğü belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, gözaltına alınan polislerden birisi de Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın kardeşi H.D. Emniyet Güvenlik Daire Başkanlığında görevli olduğu öğrenilen H.D’nin usulsüz taltif alan polisler arasında olduğu iddia edildi.

H.D’nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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