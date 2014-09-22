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Çoğu rütbeli 17 polis hakkında gözaltı kararı

Gözaltı kararı çıkarılan polislerin alınan 'taltiflerde' usulsüzlük yaparak, devleti zarara soktukları iddia edildi

22 Eylül 2014 15:59

Arzu Yıldız

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Alper Türközmen, yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Taltif Komisyonunda görev alan çoğunluğu emniyet müdürü rütbesinde olan 17 polis hakkında gözaltı kararı aldırdı. Operasyon kapsamında Emniyet Müdürü B.A’nın da bulunduğu 13 polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye, göre polislerin Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Taltif Komisyonunda görev aldıkları, taltiflerde usulsüzlük olduğu iddiası ile gözaltına alındığı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen polisler ilk ifadelerinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şubeye götürüldü.

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