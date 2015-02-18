Ekrem Dumanlı'nın kardeşi gözaltında

Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın Siirt Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı olan kardeşi Halil Dumanlı’nın da içinde bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada operasyon kapsamında Siirt Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Halil Dumanlı ile ile birlikte toplam 10 kişinin gözaltına alındığı ve iki kişinin ise arandığı belirtildi.

Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Kişiler Arasında Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme, Suç Uydurma, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetme Ve Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği’ suçlarından yürütülmekte olan 2014/4777 soruşturma sayılı dosyası kapsamında 18 Şubat 2015 günü Siirt merkezli Sakarya, İzmir, Balıkesir, Mersin, Elazığ olmak üzere 6 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonel çalışmada şahıslar daha önceden tespit edilen adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli işlemlerine Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce devam edilmektedir" denildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği belirtildi. Operasyonda Siirt ilinde 1 emniyet amiri, 1 komiser yardımcısı, 4 polis memuru, Sakarya il merkezinde 1 polis memuru, Balıkesir ili Erdek ilçesinde 1 komiser yardımcısı, Elazığ ili Kovancılar ilçesinde 1 komiser yardımcısı, Mersin il merkezinde 1 eski emniyet müdürünün gözaltına alındığı; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli 1 Başkomiser ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 1 polis memurunun yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.