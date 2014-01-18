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Ekrem Dumanlı'dan Erdoğan'a 'Yezid' göndermesi

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Haşhaşi benzetmesini eleştirdi, Yezid'i örnek gösterdi

18 Ocak 2014 13:47

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen cemaatini Haşhaşi'lere benzetmesine, Yezid göndermesiyle cevap verdi.

Ekrem Dumanlı Samanyolu Haber TV'de Erdoğan'ın cemaate yönelik sözlerine cevap verdi. Başbakan'ın Haşhaşiler benzetmesinden rahatsızlığını dile getiren Dumanlı, Başbakan Erdoğan'ın tavırlarına ilişkin 'Yezid' göndermesi yaptı.

Müslümanlık tarihinde Kerbela'nın faili olarak hatırlanan Yezid'i örnek gösteren Dumanlı, şunları söyledi:

"Yezid üç yıl yönetimde bulunmuş bir adamdır. Üç yılında kahraman olmuş bir adamdır. Hakkaniyet ve adaletten ayrılmasaydı İslam tarihi onun hakkında bambaşka bir şey yazacaktı. O zaman siyasetinin merkezinde oturan goygoycular Yezid'i doldura doldura bir yere getirdiler. Benim korkum şimdi de öyle bir hadisenin yaşanması" dedi.

 

'Gülen'den düne kadar emir bekliyodunuz'

 

Samanyolu da internet sitesindeki haberinde Dumanlı'nın şu sözlerine yer verdi:

"Yüz senelik geleneği olan bir topluluğa 'çete, örgüt, in ve haşhaşi benzetmeleri için' bir kitapçık oluşturmaya kalksanız neredeyse küçük bir lügatçe oluşur. Geldiniz geldiniz en son 'haşhaşi' benzetmesiyle dibe vurdunuz."

"Gazeteciler sorduğunda 'gök ne verdi de yer kabul etmedi' demediniz mi? Sonra Hocaefendi ile görüşme vaki olmayınca Bülent Arınç'ı bir elçi olarak göndermediniz mi? Bülent Arınç'ın söylediği sözler ortada ('Başbakanımızın selamlarını ilettim dualarını ve emirlerini bekliyoruz dedim').  Daha düne kadar dua ve emir beklenen Fethullah Hocaefendi hakkında söylenen sözler, daha Türkçe Olimpiyatları'na geleli ne kadar oldu. Tükçe Olimpiyatları'nda siz Anadolu'nun yağız delikanlıları dünyanın dört bir tarafına dağıldınız, barış çiçekleri açtınız gibi bir çok insanın söylediği sözleri bugün dönüp bambaşka bir yere taşımak, bambaşka bir ifadeyle insanları karalamaya çalışmak vallahi de billahi de vicdanları yaralar."

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