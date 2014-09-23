Ekrem Dumanlı: Kardeşime isnat edilen suçu bilmiyorum, yapılan algı operasyonunu kınıyorum

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, kardeşinin gözaltına alındığı haberleri üzerine açıklamada bulundu.

Dumanlı, “Kardeşime isnat edilen suçlamanın ne olduğunu henüz tam olarak bilmemekteyim. Ancak, avukatından edindiğim bilgilere göre, daha önce de gündeme gelen söz konusu iddialar, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 26.06.2014'te incelenmiş ve herhangi bir cezaya gerek olmadığı yönünde oy birliği ile karar verilmiştir” dedi.

Dumanlı açıklamasında, “İsmim ve kardeşim üzerinden algı operasyonu yapan bir kısım internet sitelerini kınıyorum. Bu yapılan hukuka, insan haklarına ve meslektaşına saygısızlıktır” ifadelerine yer verdi.

Ekrem Dumanl’nın Zaman gazetesinin internet sitesinde yayınlanan açıklaması şöyle:

“Kardeşimin gözaltına alınan polisler arasında bulunduğunu havuz medyası olarak anılan yayın organlarından öğrendim. İsmim ve kardeşim üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonuna cevabımdır.

Kardeşime isnat edilen suçlamanın ne olduğunu henüz tam olarak bilmemekteyim. Ancak, avukatından edindiğim bilgilere göre, daha önce de gündeme gelen söz konusu iddialar, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 26.06.2014'te incelenmiş ve herhangi bir cezaya gerek olmadığı yönünde oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaldı ki, taltifin ne kadar olacağını, oluşturulan takdir komisyonu belirlemektedir. O dönemde kardeşim taltif alanları belirleyen kişi değildir. Taltifle ilgili önüne gelen dosyalarda inceleme yapmakla görevlidir.

Öğrendiğime göre, 1980 yılında başlayan uygulama kapsamında polislerin yüzde 91'i taltif edilmiş, sadece 2014 yılında 155 bin personel ödüllendirilmiş.

Eğer ortada bir suç unsuru varsa, bunu mutlaka tespit edilecektir. Ancak, öncelikle aynı suçlama ve ithamların; birinci derece amirden başlamak üzere en üst yöneticiye kadar, yani Personel Daire Başkanlığından, Emniyet Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu üyelerine ve Emniyet Genel Müdürü ile taltif kararlarında onayı bulunan İçişleri Bakanlığı Müsteşarına da yapılması gerekir.

İsmim ve kardeşim üzerinden algı operasyonu yapan bir kısım internet sitelerini kınıyorum. Bu yapılan hukuka, insan haklarına ve meslektaşına saygısızlıktır.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.”