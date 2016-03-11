Ekrem Dumanlı hakkında yakalama kararı

Cumhurbaşkanına hakaret ve iftira suçlarından hakkında 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında, ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarıldı. Aynı davadan yargılanan Today's Zaman eski Genel Müdürü Bülent Keneş de duruşmaya gelerek ifade verdi.



Bakırköy 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Ekrem Dumanlı katılmazken, Today's Zaman Gazetesi'nin eski Genel Müdürü Bülent Keneş ve avukatı hazır bulundu.

Bülent Keneş, kendisinin iddianamede Today's Zaman Gazetesi'nin sorumlu müdürü olarak gösterildiğini, oysa o tarihte sorumlu müdür değil, gazetenin genel yayın yönetmeni olduğunu söyledi. Keneş, "İddianame hatalarla dolu. İddianameye konu olan haberler benim tarafımdan hazırlanmış haberler olmayıp gazetede çalışan arkadaşlar tarafından hazırlanmıştır. Suç içermeyen ve yazı içeriğinde Fuat Avni'ye atıf yapılarak ve iddia olarak hazırlanıp yayınlanmıştır. Bu haber pek çok basın ve gazete tarafından haber yapılmıştır. Yapılan haber gazetecilik faaliyeti kapsamındadır. Gazetecilik standartlarına yüzde yüz uygundur. Ben, bir gazetecilik faaliyetinden yargılanıyorum. Ortada hiçbir suç unsuru yok. Beraatimi istiyorum" dedi.

Keneş'in avukatı Abdulkadir Argıllı müvekkilinin eser sahibi ya da sorumlu müdür olmadığı için kanunen cezai sorumluluğu bulunmadığını bu nedenle beraatini istedi. Avukat Argıllı, Ekrem Dumanlı açısından da usulen cezai sorumluluğu bulunmadığından savunmasının alınmasından vazgeçmesini talep etti.

Mahkeme Hakimi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu aracılığıyla suç tarihi itibariyle Zaman Gazetesi'nin sorumlu yaz işleri müdürü, sorumlu yayın müdürü, genel yayın müdürü ve yönetmeninin kim olduğuna ilişkin bilgi istenilmesine karar verdi. Mahkeme, Ekrem Dumanlı hakkında yargılamanın sürüncemede bırakılmaması için sanığın savunma ve delillerinin tespit edilerek serbest bırakılması istemiyle hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zaman Gazetesi ve Today's Zaman gazetelerinin internet sitelerinde 10 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan haberde Cumhurbaşkanına hakaret edildiği ve iftira atıldığı belirtiliyor. İddianamede, her iki haber portalının da kaynak olarak Fuat Avni rumuzlu kişinin Twitter hesabını kaynak gösterdikleri ifade ediliyor. Zaman Gazetesi ile Today's Zaman Gazetelerinin Genel Yayın Müdürü'nün Ekrem Dumanlı, Today's Zaman Gazetesinin Sorumlu Yayın Müdürü'nün ise Bülent Keneş oldukları belirtilen iddianamede her iki şüphelinin de Cumhurbaşkanına hakaret ve iftira suçlarını işledikleri belirtiliyor. Dumanlı ve Keneş'İn "Basın yoluyla Cumhurbaşkanına hakaret" ve "İftira" suçlarından 2 yıl 4 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları isteniyor.