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Ekrem Dumanlı’ya Cumhurbaşkanı’na hakaretten 4 yıl hapis istemi

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik suç içeren beyanlarının konuşmasının haber yapıldığı yer aldı

06 Ocak 2016 13:59

Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mehmet Özdemir hakkında, gazetede yayınlanan bir haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Habertürk’ün haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt tarafından hazırlanan iddianamede, Zaman Gazetesi'nin 22 Ağustos 2015 tarihinde yayınlanan nüshasının 15. sayfasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suç içeren beyanlarının haber yapıldığı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucu iddianameyi hazırlayan Başsavcıvekili Kurt, Söz konusu haberde eser sahibinin belirtilmediği kaydedilen iddianamede, dolayısı ile gazetenin genel yayın yönetmeninin ve sorumlu yazı işleri müdürünün sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi. Kurt, haberin yayınlandığı tarihte Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapan Ekrem Dumanlı ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Özdemir'in Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarını istedi. İddianamenin gönderildiği Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

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