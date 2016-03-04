Ekrem Dumanlı: Hakikati susturamazlar, susmaz; zalimler için yaşasın cehennem!

Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Zaman gazetesine kayyum atanmasına tepki gösterdi. "Özgür medyaya bir darbenin daha atıldığını söyleyen Dumanlı, "Demokrasinin kapkaranlık günlerinden biri daha. Özgür medyaya bir darbe daha. Ama hakikati susturamazlar, susmaz! Zalimler için yaşasın cehennem! Hz. Bediüzzaman 100 sene önce bir mahkeme çıkışında böyle haykırmıştı." ifadelerini kullandı.

Ekrem Dumanlı'nın Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle: