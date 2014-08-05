Ekranlara dönen Muhteşem Yüzyıl ne kadar reyting aldı?

Ekranlara dönen 'Muhteşem Yüzyıl', Total’de 12’ncilik, AB'de 7’ncilik elde etti.
Bu yıl sona eren “Muhteşem Yüzyıl” dizisi, televizyon ekranlarına geri döndü.
4 Ağustos tarihinde Total'de 1. sırada Kanal D dizisi 'Ulan İstanbul', 2. sırada Star TV dizisi 'Kaçak Gelinler', 3. sırada 'Ulan İstanbul Özet' yer aldı.
AB'de ise 1.'lik 'Kaçak Gelinler'in, 2.'lik 'Ulan İstanbul'un, 3.'lük 'Ulan İstanbul Özet'in oldu.
Show TV'de tekrar bölümü yayınlanan reyting rekortmeni dizi 'Muhteşem Yüzyıl' Total'de 12.'lik, AB'de 7.'lik elde etti.