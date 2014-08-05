T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ekranlara dönen Muhteşem Yüzyıl ne kadar reyting aldı?

Show TV'de tekrar bölümü yayınlanan reyting rekortmeni dizi 'Muhteşem Yüzyıl' Total'de 12.'lik, AB'de 7.'lik elde etti

05 Ağustos 2014 19:28

Ekranlara dönen 'Muhteşem Yüzyıl', Total’de 12’ncilik, AB'de 7’ncilik elde etti.

Bu yıl sona eren “Muhteşem Yüzyıl” dizisi, televizyon ekranlarına geri döndü.

4 Ağustos tarihinde Total'de 1. sırada Kanal D dizisi 'Ulan İstanbul', 2. sırada Star TV dizisi 'Kaçak Gelinler', 3. sırada 'Ulan İstanbul Özet' yer aldı.

AB'de ise 1.'lik 'Kaçak Gelinler'in, 2.'lik 'Ulan İstanbul'un, 3.'lük 'Ulan İstanbul Özet'in oldu.

Show TV'de tekrar bölümü yayınlanan reyting rekortmeni dizi 'Muhteşem Yüzyıl' Total'de 12.'lik, AB'de 7.'lik elde etti.

ETİKETLER

muhteşem yüzyılreytingratingstarhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24