Ekranda tutunamadılar; iki diziden final kararı geldi!

Birçok yapımın yakın zamanda ekranlara veda edeceği iddia edilirken, iki diziden final haberi geldi. Kanal D ve Star TV ekranlarında yayınlanan ve büyük beklentilerle yayın hayatına başlayan diziler erken final kararı aldı.

Başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu ve Almila Ada'nın yer aldığı dizide sona gelindi. Star TV ekranlarında yayınlanan 'Güvercin' dizisi, 28 Ekim Çarşamba günü 16. bölümü ile final yapıyor.

Güçlü yapımlarla reyting yarışına giren dizi, beklediği sonuçları elde edemeyince ekranlara veda etme kararı aldı.

Kanal D'nin büyük iddialarla başlayan dizisi "Yeni Hayat" da, 29 Ekim Perşembe günü izleyiciye veda ediyor. 9. final bölümü ile ekranlara gelecek olan dizi, reyting yarışında istediği konumu elde edemedi.