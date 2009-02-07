Ekranda gülme krizine tutuldular

Yıllardır arkadaş olan Uğur Dündar ve Levent Kırca, canlı yayında yan yana gelince gülme krizine girdiler.



DSP Üsküdar Belediye Başkan adayı Levent Kırca, Star TV Ana Haber Bülteni'nde Uğur Dündar'ın konuğu oldu.



Çok farklı bir başkan adayı portresi çizen Levent Kırca, seçim vaatlerini de kendine has ifadelerle sıraladı.



Kırca, "Ben kamyona koyacak buzdolabı bulamadım, ben de kamyon dağıtacağım. Ama seçilemezsem geri almayı da düşünüyorum" diyerek Tunceli'de Valilik tarafından vatandaşlara beyaz eşya dağıtılmasına göndermede bulundu.



Levent Kırca, şimdiden yemeye başladığını ve koltuğa kilolu oturacağını belirtip, "Gelir gelmez adam ne hale geldi demesinler diye ben oraya kilolu geleyim" diyerek esprisi yaptı.

Canlı yayın boyunca yaptığı esprilerle Uğur Dündar'ı güldüren Levent Kırca, sloganının da "Üsküdar'ı güldürmeye geliyorum" olduğunu anlattı.



Bir belediye başkanının lüks arabalara ve korumalara ihtiyacının olmadığını belirten Levent Kırca, başkanın bir hizmetçi olduğunu ve gerekirse eline süpürgeyi alıp hizmetli ile birlikte sokakları süpürebilmesi gerektiğine değindi.



"Ben kapının önüne bir sandalye koyup oturacağım" diyen Levent Kırca, esprili sözlerinin arasında yapmayı planladıklarını da belirtti. Üsküdarlılar'ın acilen eğitime ihtiyaçlarının bulunduğunu ve işsizliğin önemli bir sorun olduğunu ifade eden Kırca, ayrıca insanların meslek öğrenmesi için kurslar açacağını söyledi.



Yıllardır Levent Kırca ile iyi bir dostluklarının bulunduğunu belirten Uğur Dündar, Kırca'nın esprili sözleri nedeniyle canlı yayında bir hayli güldü. Bir ara gülmekten soru sormakta zorlanan Uğur Dündar, "Bütün o gerilim dolu haberlerden sonra hakikaten ilaç gibi geldi denir ya" şeklinde konuştu.



(Televizyon Gazetesi)