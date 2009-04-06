Ekran-göz uzaklığı, 45-60 santim olmalı

Bilgisayar kullanıcılarına daha güvenli, daha rahat ve daha sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için monitörlerin kullanıcının tam önüne yerleştirilmesi gerekiyor.



Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), bilgisayar kullanıcıları için, ''Bilgisayarlarda çalışmanın verimliliği için ergonomik tasarım'' başlıklı broşür hazırladı.



Broşürde, bilgisayarların yaygın olarak kullanımının, bir yandan insanların yaşantısını kolaylaştırırken, öte yandan da ortam koşullarının ergonomik olmaması durumunda kullanıcıların sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere yol açabildiği belirtildi.



Yanlış seçim ve yanlış kullanım sonucunda baş ve sırt ağrıları, göz, boyun, sırt, bilek ve eklem rahatsızlıklarının sıklıkla görüldüğü ifade edilen broşürde, ortaya çıkan tüm bu rahatsızlıkların, çalışılan ortamın ve donanımın ergonomik tasarlanmamış ve ergonomik yerleştirilmemiş olmasından kaynaklandığı bildirildi.



Broşürde, bilgisayar kullanıcılarına daha güvenli, daha rahat ve daha sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için monitörlerin kullanıcının tam önüne yerleştirilmesi gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



''Ekranın üst kenarı, göz hizasında ya da biraz altında olmalıdır. Bilgisayar başında verimli bir çalışmanın sağlanabilmesi için, ekran-göz uzaklığı 45-60 santim olmalıdır. Oturulan sandalyenin boyutları ve özellikleri, çalışanın anatomik, fizyolojik özelliklerine uygun olmalıdır. Bunun için de sandalyenin yüksekliği alt bacak yüksekliğinde olmalı ve ayakların zemine sağlam bir şekilde basmasına olanak tanımalıdır. Eğer tekerlekli sandalye kullanılacaksa kolay hareketin sağlanması için 5 tekerlekli sandalyeler tercih edilmeli. Sandalye arkalığı, bel çukurunu desteklemeli. Sandalyenin kollukları sabit olmalı ve ön kolun (kolun dirsek altı bölümü) yere paralel olmasını sağlayacak yükseklikte olmalıdır. Sandalyenin oturma yerinin genişliği kalça genişliğinde olmalı. Oturma yerinde kullanılan dolgu maddesi de çok sert veya çok yumuşak olmamalıdır.''



Yine bilgisayarda verimli şekilde çalışmanın sağlanabilmesi için klavyenin yerleşim yüksekliğinin de dirsek yüksekliğinde olması gerektiği belirtilen broşürde, farenin boyutları ve şeklinin de elin ölçülerine uygun olması, büyük veya küçük olmaması gerektiği yer alıyor.



Broşürde, bilgisayarlı çalışma yerlerinde aydınlatmaya gereken önemin verilmesi, ekran yüzeyinde parazit yansımaların oluşmaması için pencerelerin ve yapay ışık kaynaklarının kullanıcının yan tarafında kalacak şekilde yerleştirilmesi önerildi.



Ekran başında uzun süreli olarak çalışmanın kas-iskelet sistemine çeşitli rahatsızlıklara yol açtığı yönünde iddialar olduğuna dikkat çekilen broşürde, şu ifadelere yer verildi:



''Öte yandan, sürekli hareketsizliğe kötü postürle (oturma sırasında beden duruşu) çalışma eşlik ettiğinde, söz konusu rahatsızlıklar önemli boyutlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle sürekli ekran başında çalışanların günlük iş aktiviteleri programına bir miktar ekran dışı aktiviteler eklenmeli. Ayrıca bu kişilere vücut mekaniği konusunda eğitim verilmesi ve bu kişilerin görsel ya da kassal yorgunluk hissettikleri anda çalışmalarına ara vermeleri yararlı olur.''



Broşürün, MPM'nin çeşitli illerde gerçekleştirdiği proje toplantılarında resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde faaliyet gösteren işletmelere dağıtıldığı belirtildi.



(AA)

