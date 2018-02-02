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Eğitim

EKPSS geçerlilik süresi 4 yıla çıkarıldı

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi

02 Şubat 2018 20:43

 Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonucunun geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nun kararıyla merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirleyen "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacak. Ayrıca kura kaydı yaptıran adaylar, 4 yıl içerisinde yapılacak engelli memur alımlarına başvurabilecek. Düzenleme kapsamında EKPSS sonuçlarına ilişkin 2 yıl olan geçerlilik süresi de uzatıldı. Böylece EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıllık süre içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacak.

Ayrıca, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak.

Öte yandan 2016'da yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.

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