Ekosfer Derneği: Türkiye enerji politikasını kömür santrallarına teslim etti; hem ekonomiye hem çevreye hem de insan sağlığına zararlı

Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, “Türkiye enerjideki dönüşüme ayak uydurmamakta ısrar ettiği için enerji politikasını kömür santrallarına teslim etti. Bir iklim politikası olmaması da özellikle kömür santrallarına açık bir davetiye sundu. Yerli kömür diyerek çıkılan yolda, ithal kömürle çalışan santralların kurulu gücü, (8821 MW) yerli linyitle çalışanları (9961 MW) yakaladı” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, miladını doldurmuş bu enerji üretim biçiminin desteklenmeye çalışıldığını anlatan Gürbüz, “Bu da hem ekonomiye hem çevreye hem de insan sağlığına zarar veriyor” diye konuştu.

Kömürü destekleyen politikaların Türkiye’nin enerji ve ilgili sektörlerdeki gelişimini de etkilediğini belirten Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, üretiminde karbon yoğunluğu yüksek ürünlerin ihraç edilip edilemeyeceğini konuşuyoruz. Sanayi ve ticarette enerji politikalarındaki hataların bedelini ödemek zorunda kalabilir. Türkiye’nin bir an önce karar alarak yeni kömür santralı yapımından vazgeçmesi, eskilerini de devreden çıkarmak için bir takvim belirlemesi gerekiyor. Şu anda yapımı planlanan 17 bin megavat civarında kömür santralı olduğunu görüyoruz. Elektrikte talebin zirve noktasının 47 bin, kurulu gücün ise 96 bin megavat olduğu bir noktada, kömürde ve yeni santral yapımında ısrar etmenin mantıklı bir açıklaması yok.”