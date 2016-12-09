Ekonomistler değerlendirdi; EKK kararları faiz ve enflasyonu nasıl etkileyecek?

İş Yatırım, geçen hafta sonunda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) da alınan, dün Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı kararları değerlendirdi. İş Yatırım sabah raporunda, "EKK faizler ve enflasyon üzerinde olumsuz etki yapabilir" görüşü savunuldu. Ekonomistlerin ilk değerlendirmelerinde alınan önlemler piyasadaki nakit sıkışıklığını aşmaya yardımcı olacağı, kredi büyümesi ve ekonomik büyümeye olumlu katkı yapacağı ifade edildi.

Borsa Gündem'de yer alan habere göre, raporda alınan kararlar arasında en dikkat çekici olanı özel sektör kredilerine 250 milyar TL tutara kadar Hazine garantisi verilecek olması. Bu kefalet ihracat firmaları için aldıkları kredi için yüzde 100, Kobiler için yüzde 90, ticariler için yüzde 85 olacak.

Bu garantiler ile Hazine’ye gelebilecek yük 17.5 milyar TL ile sınırlanmış (Bu kredi hacminin yüzde 7’sine denk geliyor, yani yüzde 7 oranına oranında bir takipteki alacak oranı varsayılmış). Bu miktarın üzerini Hazine karşılamayacak. Kredilerin 3 yılda verildiği varsayılırsa Hazine üzerindeki yıllık yük 5-6 milyar TL ile sınırlı oluyor. Bununla ilgili kaynak ihtiyacının yapılacak tasarruflar, bir kereye mahsus gelirler ve bütçede kaydırmalar ile karşılanması hedefleniyor.

İş Yatırım'ın 9 Aralık sabah raporunda şu tahminler yer aldı:

Alınan bu önlemin piyasadaki nakit sıkışıklığını aşmaya yardımcı olacağını, kredi büyümesi ve ekonomik büyümeye olumlu katkı yapacağını düşünüyoruz (2017 tahmini kredi büyümesinin yüzde 15’in üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz). Öte yandan, bu ve ileride buna benzer alınabilecek önlemler bütçe üzerindeki riskleri arttırıyor. Dolayısıyla faizler ve enflasyon üzerinde olumsuz etki yapabilir. Ayrıca TL dış şoklara karşı kırılgan olmaya devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası dün beklentilerin aksine aylık varlık alım miktarını 60 milyar Euro’ya düşürürken alım programını yıl sonuna kadar uzattı. Gerektiğinde alım miktarını arttırabileceğini söylemesi ilk açıklamanın ardından yükselen Euro Dolar paritesinde yönü aşağı çevirdi. GOÜ endekslerinde yukarı hareketi takiben bugün BIST’de yüzde 0.5 civarında yukarı yönlü bir açılış beklemekteyiz. Alınan tedbirlerin etkisi ile bankacılık sektör hisselerinin piyasadan olumlu ayrışabileceğini düşünüyoruz. Model portföyümüzde yüzde 20 olan banka ağırlığını piyasa ağırlığını yüzde 30’a çekiyoruz. 'En Çok Önerilen Hisseler' Listemizde Akbank ve Garanti Bankası Bulunuyor.