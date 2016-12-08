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Ekonomi

EKK kararları sonrası dolar 3.45'e kadar yükseldi!

Türk Lirası dünkü yükselişiyle gelişen piyasa para birimleri arasında en iyi performansı kaydetmişti

08 Aralık 2016 11:48

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomideki dalgalanma, Türk lirasının dolar ve Euro karşısındaki tarihi değer kaybının ardından ikinci kez Çankaya Köşkü'nde toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) 2017 yılı için alınan tedbir kararlarını açıklamasından sonra dolar 3,45'e kadar yükseldi.

İşte EKK kararları

Dolar/TL dün güne 3.53 seviyelerinden başlamasının ardından düşüşe geçmiş ve 3.40'ın altına gerilemişti. Türk Lirası dünkü yükselişiyle gelişen piyasa para birimleri arasında en iyi performansı kaydetmişti.

HSBC Portföy Yönetimi'nden İbrahim Aksoy liranın pozitif ayrışmasında geçtiğimiz haftalarda lirada kısa pozisyon alan hedge fonların yaptığı satışlar, bu satışların uzun dolar/TL pozisyonlarında stop-loss emirlerini çalıştırması ve bireysellerin döviz satışının etkili olduğunu belirtti. 

Uzmanlar düşüşün alım fırsatı olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Dolar saat 17.20 itibarıyla 3.45 seviyelerinde işlem görüyor. Euro da şu sıralarda 3.68 seviyesinden işlem görüyor.

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