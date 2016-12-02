EKK toplantısı sona erdi; finans, bankacılık ve kamu maliyesi ile ilgili tedbirler konuşuldu

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya'da toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantıda finans, bankacılık ve kamu maliyesi ile ilgili tedbirler konuşuldu. Konuşulan tedbirler haftaya kamuoyu ile paylaşılacak. Açıklamada ayrıca, "Avrupa Birliği ile görüşmeleri devam eden Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ilişkin devam eden olumlu süreç hakkında ilgili bakanlar tarafından EKK bilgilendirilmiş ve aynı doğrultuda çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Veysi Kaynak, AB Bakanı Ömer Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakanlık Müşaviri Fuat Oktay, TC Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, BDDK Başkanı Mehmet Ali Abken ve SPK Başkanı Vahtettin Ertaş katıldı.

EKK toplantısının ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kamu maliyesi, bankacılık ve finans sektörü, reel sektör ve işgücü piyasasına yönelik olarak alınması gereken tedbirler kararlaştırılmış olup, teknik çalışmaların tamamlanmasını müteakip hafta içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Avrupa Birliği ile görüşmeleri devam eden Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ilişkin devam eden olumlu süreç hakkında ilgili bakanlar tarafından EKK bilgilendirilmiş ve aynı doğrultuda çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmiştir.