Ekonomist Mustafa Sönmez: Şimdi de vergi inceleme tehditi öyle mi; zavallı, sefil ve çok acizsiniz

Ekonomist Mustafa Sönmez, sosyal medyadan CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Sönmez'e gelen vergi incelemesi kararını göstererek açıklamalarda bulunduğu videoyu paylaştı.

Sönmez videolu paylaşımında "Sabah 4’te Fetöcüler gibi gözaltı yaptınız, hakaret, tazminat davaları açtınız. Korkutup yıldıracağınızı sandınız. Avucunuzu yaladınız. Şimdi de vergi inceleme tehditi, öyle mi? Zavallı, sefil ve çok acizsiniz." ifadelerini kullandı.

Sönmez'in bir kesitini paylaştığı videoda Engin Altay Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un hakkında vergi inceleme başlatılması konusunda hükümeti eleştirdiği sırada elinde tuttuğu bir karara yönelik "Sanıyorum Veysel Bey'e Hazine bir karar gönderiyor, Sayın Mustafa Sönmez bu elimdeki. Diyor ki 2020 yılı hesaplarını inceleyeceğiz. Tabii ki incele, herkesinkini incele. Hele ayrıcalık müteahhitleri de incelesen ama onun için Cumhurbaşkanından ıslak imzalı belge istersiniz. Bu ayıptır, Bu kokuşmuşluktur. Bu devleti küçümsemek, devleti küçük düşürmektir" ifadelerini kullanıyor.

Veysel Ulusoy'a da inceleme başlatıldı

Öte yandan bugün Enflasyon ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy da kendisi hakkında vergi incelemesi başlatıldığını duyurmuştu.

Ulusoy "ENAG’a saldırı yetmedi, şimdi de vergi incelemesi yoluyla geldiler... Buyrun!" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN: ENAG'ın yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a vergi incelemesi