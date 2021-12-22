Ekonomist Fatih Özatay: Enflasyon, faiz ve kur artışından fazla olursa tasarrufum eriyecek; neden yeni sisteme gireyim?

Ekonomist Fatih Özatay, yeni finans alternatifi olarak devreye alınan kur korumalı TL mevduatının yatırımcılar için olası risklerini anlattı. Özatay, söz konusu araçta kişilere kur ya da faiz getirisi hangisi yüksekse onun verileceğini ancak enflasyonun hesaba katılmadığını ifade etti. Özatay, enflasyonun faiz ve kurdan daha yüksek artması durumunda yeni sistemin cazibesini yitireceğine işaret ederek "Şimdi şöyle bir durum düşünelim: Beklenen enflasyon, beklenen kur artışından ya da mevduat faizinden (hangisi yüksekse) büyük olsun. Bu durumda tasarrufum eriyecek. Neden yeni sisteme gireyim? Ya da neden döviz tutayım? Alternatifim ne?" ifadelerini kullandı.

Özatay ayrıca yeni sistemin Hazine'ye getireceği yükün de belirsiz olduğunu hatırlatarak Yekinreport'taki yazısında şunları kaydetti:

"Henüz netlik kazanmayan birkaç nokta var. Dün (21 Aralık) gece Merkez Bankası (TCMB) yeni bir tebliği yayınladı. Döviz mevduatını liraya çevirenler için geçerli. Gerçekleşen kur artışı mevduat faizinin üzerinde ise aradaki fark TCMB tarafından karşılanıyor. Aynı netlik lira cinsinden mevduatlar için yok. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasında ‘karşılanır’ deniliyor. Kim karşılayacak henüz belli değil. Bu farkın Hazine tarafından karşılanacağı varsayımı ile analize devam ediyorum.

Bu durumda, birincisi, gerçekleşen kur artışı mevduat faizinin üzerinde olduğu sürece devlet bütçesi olumsuz etkilenecek. İkincisi, bütçeye gelecek bu yük borçlanmayla finanse edilecekse, Hazinenin borcu artacak ve risk hesapları açısından borçlanma vadesi kısalacak. Hazine açısından sonuç şu: Döviz kuru artışı ile mevduat faizi arasında belirgin bir fark olmamalı ve bu fark açılmamalı. Ya döviz kurunun fazla artmaması ya da mevduat faizinin yükselmesi ile sağlanır bu. Ama mevduat faizinin yükselmesi istenmiyor. Demek ki döviz kurunun fazla artmaması gerekir."

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