Merkez Bankası Tebliği'ndeki "bir defaya mahsus" ifadesi kafa karıştırdı, 'kur garantili mevduat'ın kapsamı ne olacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kur garantili TL mevduat hesabının ayrıntıları belli oldu. Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunurken, Merkez Bankası ise söz konusu mevduata geçenlere kur garantisi ödeneceğini ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımladı.

Diğer yandan Merkez Bankası'nın yayımladığı tebliğde söz konusu mevduat hesabı için "Bir defaya mahsus" ifadesi kafaları karıştırdı. Bahse konu tebliğde düzenlemeye ilişkin olarak "Bu uygulama kapsamında açılan Türk Lirası mevduat veya katılım hesapları bu maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen destekten bir defaya mahsus faydalanabilir" ifadesi yer aldı.

T24'ün uzmanlardan edindiği bilgiye göre söz konusu fıkrada "1 defa" faydalanmak ifadesinin 20 Aralık'tan önceki dövizini TL'ye çevirip uygulamadan yararlandıktan sonra tekrar dövize dönenler için olduğu ifade edildi.

4. fıkrada adı geçen ikinci fıkrada ise "Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz ve kar payı ödemelerinden yüksek olması durumunda kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında ise bu tip bir ifade yer almazken düzenlemeye ilişkin "Ürün gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinden işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerinde kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır. Kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11.00'da USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır" denmişti.

Ekonomistlerden değerlendirme

T24 yazarı Uğur Gürses ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük şaşkınlık var Ankara'da; şimdi döviz bozdurursanız bu mekanizma var, o da bir defa var deniyor. Kur farkını da Merkez Bankası matbaasına yüklemişler. Bana açıklama geldi; Merkez Bankası, döviz hesaplarından TL'ye geçişi özendirmek için bu mekanizmayı çalıştıracakmış, Hazine ise TL'de duran ama döviz kuru artışına endeksli hesapları içeren mekanizmayı çalıştıracakmış. Açıklamaların kopuk olması karmaşa yaratmış" diye yazdı.

Ekonomist Özlem Derici Şengül ise sosyal medya hesabından "Dün akşamki karışıklığa açıklık getirmek adına: iki mekanizma var, biri DTH'tan TL mevduata geçiş ki burada farkı TCMB ödüyor, ikincisi mevcut TL mevduat sahipleri için, burada da farkı Hazine ödüyor. Hazine'nin tebliği henüz resmi gazetede yayımlanmadı, TCMB'ninki yayınlandı." dedi.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş ise "TCMB'nin tebliğine göre destekten bir kez yararlanılabilir. Maliye Bakanına göre ise sınırlama yok. Yani dövizden TL'ye geçenlere bir defa, TL hesap açanlara sınırsız mı? Eğer öyleyse dövizden TL'ye geçer, karlı görürsen vade bitiminde uzatırsın. Nasıl da karıştırdılar!" dedi.