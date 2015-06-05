Economist: AKP neden geçmişe göre başarısız olacak?

Economist, 7 Haziran Pazar günü yapılacak genel seçimleri değerlendirdi. Economist dergisi bu haftaki sayısında seçimlerle ilgili yer alan makalesinde daha önce AKP'nin lehine olan durumların artık tersine döndüğünü, AKP'nin en güçlü olduğu alan olan ekonominin de artık ivme kaybettiğini belirtti.

Dergide "Erdoğan, giderek daha despotik ve erişilmez oldu" ifadeleri kullanıldı.

Economist dergisi bu haftaki sayısında yayınlanan ve Pazar günkü genel seçimleri ele alan makalesinde "Tepki oyları ne kadar çok olacak?" başlığını kullanarak "AKP 7 Haziran'da neden geçmişte olduğu gibi iyi bir sonuç alamayabilir" diye sordu.

Dergi AKP'nin 7 Haziran'da yüzde 40'ın üzerinde oy alacağını yazdı, ancak buna rağmen gücünü kaybettiği yorumunu yapıtı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Economist, daha önce AKP'nin lehine olan durumların artık "tersine döndüğünü", AKP'nin en güçlü olduğu alan olan ekonominin de artık ivme kaybettiğini belirtti.

Dergi ayrıca "Doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı olan, AKP'nin eski karizmatik başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, giderek daha despotik ve erişilmez oldu" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Ayrıca bazı muhalefet partileri artık daha çekici hale geldi."

Economist CHP'nin eskiden sahip olduğu Erdoğan karşıtı söylemi artık bir kenara bırakarak, AKP'yi ekonomi konusunda sert şekilde eleştirdiğini yazdı. Dergi CHP'nin ön seçimine değinerek, kadın adaylardan bahsediyor ve CHP'deki "ultra-seküler dinozor gitti" ifadelerini kullandı.

Yine de CHP'nin yüzde 26'yı geçmesinin beklenmediğini yazan Economist, HDP'nin oylarının Erdoğan'ın başkanlık sistemi "hayalleri" açısından kritik önemde olduğunu yazdı.

Economist "Türkiye'nin her yerinden süslü püslü yaşlı kadınlar, hipsterlar ve fabrika işçileri HDP'ye oy vereceğini söylüyor, ya 'Demirtaş'ı sevdikleri için' ya da 'Erdoğan'ı durdurmanın tek yolu' olduğu için. Bu büyük bir değişim" dedi.

HDP'nin AKP'yi destekleyen Kürtleri kazanması gerektiğini yazan dergi, siyaset bilimci Behlül Özkan'ın sözleriyle yazıyı noktaladı: "İstanbul ve İzmir gibi büyük Batı kentlerindeki Kürtler anahtarı elinde tutuyor" diyor Özkan, HDP'nin zaferi "hiçbir şekilde garanti değil."