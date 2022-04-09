Ekonomik şartlar nedeniyle bölgesel yayıncılığa geçen Yeniçağ’ın yazarı Uğuroğlu’ndan iktidar eleştirisi

"Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı" diyerek ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçen Yeniçağ gazetesinin yazarlarından Orhan Uğuroğlu, gazetenin duyurusunun 52 yıllık meslek hayatında yeni ve büyük üzüntü oluşturduğunu söyledi. Yeniçağ özelinde özgür medyayı değerlendirmek gerektiğini ifade eden Uğuroğlu, "özel şirketlerin özgür medyaya reklam vermesi devlet gücünü kullanan AKP iktidarı tarafından resmen engellenmekte” olduğunu söyledi.

"Kamu bankaları ile bağlı yatırım bankacılığı şirketleri başta olmak üzere; AKP kontrolünde olan Turkcell ve Türk Telekom gibi birçok kamu kurum ve kuruluşu yandaş medyaya reklam yağdırmaktadır. Özel şirketlerin özgür medyaya reklam vermesi devlet gücünü kullanan AKP iktidarı tarafından resmen engellenmektedir. Dövize bağlı ithal gazete kağıdının, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak yaşanan ekonomik kriz bir elin parmakları kadar az sayıda kalan özgür gazetelerin yaşam şanslarını yok etmektedir" diyen Uğuroğlu, "Elbette AKP ve MHP ittifak iktidarı bu yok oluşu ellerini ovuşturarak seyretmektedir" diye yazdı.

Uğuroğlu son olarak okurlarına, “Çarpıcı güncel ve gerçek haberleri, birbirinden değerli özgür yazarları; yenicaggazetesi.com.tr - gunboyugazetesi.com.tr - songazetesi.com ve Yeniçağ TV Youtube üzerinden takip edebilirsiniz” diye seslendi.

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TIKLAYIN - Yeniçağ gazetesi ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçti: Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı...