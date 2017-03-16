Ekonomi Bakanlığı'na döviz için yeni yetki

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Ekonomi Bakananlığı artık, uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranlarını artırmaya ve azaltmaya yetkili olacak.

Söz konusu oranlar, otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 70, bunun dışında kalan sektörler için azami yüzde 80 olarak uygulanıyor. Ancak ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami yüzde 100 olarak tespit edilebiliyor.

Düzenleme daha önce hazırlanan (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dahil) dahilde işleme izin belgeleri için de uygulanabilecek.