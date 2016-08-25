Ekonomi Bakanı Zeybekci: İyi ki CHP, MHP var

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Lahey'de, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği programında konuştu. Zeybekci, "Etnik, siyasi ve inanç farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Ben şimdi diyorum ki iyi ki CHP var, iyi ki MHP var. İyi ki diğer partiler var" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Lahey'de, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) programında önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, bu dönemde 16 sivil toplum kuruluşuyla (STK) bu süreçte dünyayı dolaşarak Türkiye'yi anlatacaklarını bildirerek, "Düşmanlarımızı azaltıp dostlarımızı artıracağız. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Bu kampanyalarımıza Avrupa'daki STK'ları da dahil edeceğiz. İhmal etmememiz lazım." dedi.

Ülkedeki farklılıkların zenginlik olduğunu anlatan Zeybekci, "Etnik, siyasi ve inanç farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Ben şimdi diyorum ki iyi ki CHP var, iyi ki MHPvar. İyi ki diğer partiler var ki Türkiye'deki bu güç ortaya çıkıyor. Bundan sonra da yolumuza böyle devam edeceğiz.” diye konuştu.

"En sert cevapları vereceğiz"

Zeybekci, 15 Temmuz gecesi TBMM'ye giderken darbeci askerler tarafından hedef alındıklarını anlatarak, "Bundan sonra Türk demokrasisi üzerindeki bütün soru işaretleri kalkmıştır. Bu milletin hiç kimseden alacak demokrasi dersi kalmamıştır." ifadesini kullandı.

Şu anda Türkiye'nin bir savunma mekanizması gösterdiğini belirten Zeybekci, "Hainlere evrensel standartlardaki hukuk içerisinde gereken en sert cevapları vereceğiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bedelini bunlara ödeteceğiz." diye konuştu.

Ülkenin bu dönemde Çanakkale ruhu ile hareket ettiğine işaret eden Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Görüyorsunuz, geldik buradayız. Hepimiz farklı partilerdeniz. Burada dostlarımıza Türkiye'yi anlatıyoruz. Hollanda bizim 400 yıllık dostumuzdur. Hollanda, 22 milyar avro ile Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımlarının ilk sırasındadır. Ülkemizde bizimle aynı kaderi paylaşmaya razı olmuş bir milletin mensuplarından bahsediyoruz. Başımızın üzerinde yerleri var. Burası 11 milyar avro ile bizim de en çok doğrudan yatırımımızın olduğu ülke. Bugün burada olmamızın sebebi algıyı değil olguyu yani gerçeği anlatmaktır. Buraya güçlü Türkiye'yi anlatmaya geldik. Türkiye'nin gelecek dönem projelerini anlattık ve onlardan da bu konuda destek aldık. Yeni bir dünya kurulacaksa Türkiye, o yeni dünyayı kuran ülkelerden biri olacaktır."

"15 Temmuz ülkeyi Suriyelileştirme girişimiydi"

Programda konuşan AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş da Türkiye'nin 15 Temmuz'da uçurumun kenarından döndüğünü belirtti.

O geceki girişimin topyekün işgal ve parçalama girişimi olduğunu kaydeden Muş, "Darbe girişimi içerisinde olanları yargı önüne çıkaracağız. Şehitlerimiz canını insan hakları için verdiler." dedi. Muş, hiçbir girişimin Türkiye'yi yolundan alıkoyamayacağını anlatarak, terör örgütlerinin Türkiye Suriyelileşsin düşüncesi ile hareket ettiklerini bildirdi.

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, milletin 15 Temmuz'da büyük bir destan yazdığını dile getirerek, CHP'nin sürecin başladığı günden bugüne kadar demokrasiden, cumhuriyetten ve devletten yana olduğunu söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de FETÖ'ye karşı mücadeleye devam edeceklerini belirterek, tek vatan, tek bayrak, tek millet ülküsüyle hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.