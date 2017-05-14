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Ekonomi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Booking yetkilileriyle görüştü

"Biz çözüm makamıyız. Bunları bir şekilde halletmemiz gerekiyor"

14 Mayıs 2017 23:56

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, booking.com'un “Türkiye'de yasalara uygun şekilde faaliyette bulunması için” internet sitesi yetkilileriyle görüştüklerini açıkladı.

Zeybekci, booking.com'un Türkiye'de faaliyette bulunmak için ortaya koyduğu taleplerle ilgili görüşmelerin hâlâ sürdüğünü ifade ederek, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Biz çözüm makamıyız. Bunları bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Booking veyahut da benzeri, bu şekilde yurt dışından internet ortamında Türkiye'de pazarlama yaparak gelir elde eden ve Türkiye'ye bundan değer bırakmayanlara yönelik davamızda haklıyız. Bunların istemiş oldukları veya beklentilerini karşılayacak o cazibeyi ortaya çıkararak bir noktaya geleceğiz."

Zeybekci, booking.com'un Türkiye'de faaliyette bulunmak için ortaya koyduğu taleplerle ilgili görüşmelerin hâlâ sürdüğünü ifade etti.

Rekabet Kurulu bu yılın ocak ayında "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddesinin hükümleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren Booking.com BV'ne 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi de mart ayında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği avukatlarının, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla booking.com aleyhine açtığı davada, şirketin internet adresi ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti.

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Nihat Zeybekcibooking

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