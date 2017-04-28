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Ekonomi

Bakan'dan Booking açıklaması: Vergiyse derdi, sıfırlayabiliriz

booking.com'a haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dava açılmış ve tedbiren durdurma kararı verilmişti

28 Nisan 2017 15:10

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından "haksız rekabetin önlenmesi amacıyla" açılan davada, Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilen booking.com hakkında açıklama yaptı. Zeybekci, "Mahkemenin booking.com hakkında verdiği karar doğru. Olması gereken bunları Türkiye'ye getirmek olmalı. Ne yapmalı, ne etmeli bunları Türkiye’ye getirmeli. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi, vergiyi sıfırlayabiliriz" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, booking.com’un Türkiye’de yasaklanması konusunda daha önce de “Bu şirket Türkiye’de faydası olan bir şirket. Yasakladığımız zaman, kazanan yoktur” demişti.

BookingZeybekci, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen topantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Turizmde dünyada 6'ncı, Avrupa'nın 4'üncü büyük destinasyonu" diyen Zeybekci, "Hedefimiz dünyada ilk 3, Avrupa'da birinci olmak. Böyle olunca çağın enstrümanlarını kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

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