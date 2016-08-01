Ekonomi Bakanı: Bu darbecilere öyle bir ceza vereceğiz ki "Gebertin bizi" diye yalvaracaklar!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli ve Uşak'ta 'Demokrasi nöbeti'ne katılanlara hitap ederken, "Darbeciler köpek bile olamaz" dedi.

Bakan Nihat Zeybekci, darbecilerin 1.5- 2 metrekarelik yerde lağım fareleri gibi öleceklerini belirterek, "Bunlara öyle bir ceza vereceğiz ki, 'Keşke geberip, gitseydik' diyecekler. İnsan yüzü görmeyecek, insan sesi duymayacaklar. Bunların arkalarında ne var, kim tarafından beslendi, kim tarafından gönderildi ve kurgulandı, hepsini biliyoruz" diye konuştu.



Bakanı Nihat Zeybekci, terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelenin süreceğini anlatırken, "Amerika'ya saklanan o hain başta olmak üzere tamamının kökünü kazınıncaya kadar, şehitlerinin kanının intikamı alıncaya kadar durmak yok, bunlardan hesap sormaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Zeybekci, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 'abla' ve ağabeylerin' HDP'ye oy istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bunlar, gezi olaylarında yapamadıklarını 17-25 Aralık olaylarında ülkenin Cumhurbaşkanına yeniden kast etti. Cumhurbaşkanını derdest etmek istiyorlardı. Bu millet seçimlerde öyle bir ders verdi ki bir daha kalkamazlardı, devamı malum. PKK'yi desteklediğini bildiğimiz parti, eline sazı alıp da yollara çıkıp, 'biz Türkiye partisi olacağız, mecliste siyaset yapacağız' diye milleti kandırdı. O günlere bir daha gidelim, Denizli'de bile ablalar, ağabeyler gelip, HDP'ye oy istedi. O ihanet o zaman başlıyordu, beraber bir araya gelmişlerdi."



UŞAK'TA KONUŞTU



Denizli'den apılacak Bakanlar Kurulu toplantısı için Ankara'ya giderken Uşak'a uğrayan Bakan Zeybekçi, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nı dolduranlar tarafından coşkuyla karşılandı. Uşak Valiliği önünde Uşak Valisi Ahmet Okur, Ak Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Ak Partili Uşak Milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın binlerce vatandaş tarafından karşılanan Bakan Zeybekçi, meydanda Uşaklılara hitap etti. Zeybekçi, "O hain gecede, Peygamber ocağı dediğimiz o mübarek ocakta ki üniformaları giyen, bu toprakların evladı olmayı hak etmeyen o hainler aklını ve ruhunu bir yerlere satmış. Bazıları diyor ki FETÖ'nün köpekleri. Sakın ola ki köpeklere hakaret etmeyin, köpeklere yazık olur, ayıp olur. Onlar köpek olma şerefine bile layık değil. Onlar köpek bile olamazlar" dedi.



Bakan Zeybekçi, konuşmasında "Birlik ve beraberlik içindeyiz. Bu millet Ak Partilisi, CHP'lisi ve MHP'lisi ile küllerinden yeniden uyanarak birlik ve beraberlik destanı yazdı" diye devam etti. Gezi olaylarında yedikleri tekmeyle gidenlerin 17-25 Aralık kozunu devreye soktuğunu vurgulayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, milletin hainlere 2014 seçiminde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dersini verdiğini söyledi. Bakan Zeybekçi, şöyle konuştu:



"Bunlar akıllanmadı, milletin bunlara verdiği mesajı vermediler. 2015 seçimlerinde de bu milletin kandırır mıyız diyerek tekrar seferberliğe başladılar. O PKK'yı destekleyen parti, alanlara çıktı, milletin arasına girdi. Dediler ki biz Türkiye'nin partisi olduk, siyaseti mecliste yapacağız dediler bu millet bunlara yüzde 13 oy verdi. 80 milletvekili verdi, buyurun TBMM'de siyaset yapın. Milletin gazi meclisi bunlara meclisi açtı, bunlar geçtiğimiz 7 Haziran'da talimat aldı ve zılgıtı yedi. Dediler ki onlara biz Türkiye'yi Güneyden sarıyoruz. Suriye'den ve Irak'tan organizasyonu kuruyoruz. Biz Güney'den siz Kuzey'den dediler bunlara. Hendekleri surları kazdılar. Bu millet bunları çukurlara seçim sandıklarında, polisimiz ve askerimizde aynı çukurlara bunları lağım faresi gibi gömdü. Ekonomiden, sokaklardan ve terörden saldırıyorlar olmuyor, son çare 15 Temmuz ihanetiydi. Bu bunların son oyunuydu. 15 Temmuz'da bunların başında paramparça oldu. Bundan sonra memleketimizde demokraside, milletin iradesi de emin ellerde."



Bakan Zeybekçi, hainlerin yedikleri tokatla bir dönemin kapandığını ifade ederken 'İdam isteriz' diyenlere 'Bu hainler millet ne diyorsa o hainler onunda cezalandırılacak' diyen Bakan Zeybekçi şöyle konuştu:



"Ama şöyle bir şey var, gebersek de kurtulsak derler ya bazıları, bunları öyle bir cezalandıracağız ki bırak idamı, gebersek de kurtulsak diye yalvaracak bunlar. Bunları yalvartacağız. Bunları öyle deliklere tıkacağız ki, öyle deliklerde cezasını çekecekler ki, bunlar bir daha o Allah'ın güneşini nefes aldıkça görmeyecekler. Güneş yüzü görmeyecekler. Bir daha insan sesi duymayacaklar. Gebertin bizi diye yalvaracaklar. Gebertin bizi diye. İdamdan da beter olurlar, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'Millet ne derse o'. Benim kalbimden ve gönlümden geçende odur. Ama şunu da unutmayın. Bunların topunu idam etseniz de yüreğim soğumaz. 250 şehidimiz geri gelmez. Bugüne kadar evlatlarımızı şehit eden bu hainler, aynı maşa şunu da unutmayın, hukuk idam kararı çıkardığınız zaman geriye doğru işlemiyor. Ama şunu unutmayın bu hainlerden hesap sormak bizim milletimize boynumuzun borcudur. O deliklerde geberelim de kurtulalım diye yalvartacağız bunları bundan emin olun. Yalvartacağız. 7 Haziran seçimlerinde sazı alıp da bu milleti kandırmak için yola çıkanlar, HDP'ye oy verin diyerek yola çıkanlar o zaman belliydi. Yola o zaman çıkmışlardı. Demek ki bunun yaşanması ve ne kadar ihanet içinde olduklarının görünmesi gerekiyormuş."



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, meydanı dolduran vatandaşlara Necip Fazıl'ın 'Zindandan Mehmed'e Mektup' şiirinin son dörtlüğündeki 'Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de! Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!' dizelerini oku.

