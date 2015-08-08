Ekonomi Bakanı 11 milyon liralık yalıyı ihtiyaçtan almış!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sarıyer'de 11 milyon liraya (4 milyon dolar) 5 katlı yalı aldı. Zeybekçi, 605 ada 80 parsel üzerinde yer alan yalıya yüzde 49.5 oranında büyük hissedarı olduğu Aktur Araç Muayene İstasyonları A.Ş aracılığıyla sahip oldu. Zeybekçi, haberle ilgili açıklama yaparak "Şirketlerin birçok şehirde faaliyetlerinde kullandıkları fabrika, depo, yönetim binası, temsilcilik, şube gibi mülklerinin olması ihtiyaçtır" dedi.

Tapuda arsa görünüyor

Zaman’da yer alan habere göre, Mesarburnu Caddesi üzerinde bulunan ve 141 metrekarelik arsa üzerine kurulu yalı, tapu kayıtlarında konut değil arsa olarak görünüyor. Bunun nedeni, üçüncü grup eski eser statüsüne sahip yalının hâlâ tescil edilip tapuya kayıt edilmemesi. Arka tarafından bahçenin de bulunduğu Zeybekci'nin yalısında yaz başından bu yana tadilat yapılıyor. Zeybekçi'nin bu ay sonunda taşınması bekleniyor.

Cevap verdi: İhtiyaç!

Zeybekci, şirketinin İstanbul Sarıyer'de beş katlı ikiz yalının yarısını 11 milyon liraya aldığı yönündeki habere twitter hesabından cevap verdi. 2004 yılından bu yana şirketlerin hiçbirinde yönetim kurulu üyeliği ya da başkanlığı görevinin olmadığını belirteren Zeybekci "Şirketlerin birçok şehirde faaliyetlerinde kullandıkları fabrika, depo, yönetim binası, temsilcilik, şube gibi mülklerinin olması ihtiyaçtır" dedi. Zeybekçi, şu ifadeleri kullandı:

"2002'de ilk 1000'de yer alan, doğrudan 970, dolaylı 2000'in üzerinde çalışan kardeşimizin olduğu şirketlerde ortaklığım var. 1994 yılından bu yana şahsi ve şirketlerimiz 10'larca defa vergi sıralamasında ilk 3'te yer aldı. Binlerce yavrumuza burs verdi. 2004 Mart'tan bu yana şirketlerin hiçbirinde yönetim kurulu üyeliğim veya başkanlığı görevim yoktur. Şirketlerin birçok şehirde faaliyetlerinde kullandıkları fabrika, depo, yönetim binası, temsilcilik, şube gibi mülklerinin olması ihtiyaçtır. "

16/9'daki iki daireyi acilen sattı

Eko­no­mi Ba­ka­nı Zey­bek­ci, Da­nış­ta­y'­ın, “tı­raş­la­yı­n” ka­ra­rı ver­di­ği Zey­tin­bur­nu­'n­da­ki 16/9 ku­le­le­rin­den iki dai­re al­ma­sıy­la gün­de­me gel­miş­ti. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın, söz­le­riy­le si­lü­et tar­tış­ma­sı­nın baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Zey­bek­ci­'nin de bu ku­le­ler­de iki da­ire­si ol­du­ğu ba­sı­na yan­sı­dı. Zey­bek­ci­'nin ku­le­ler­de bu­lu­nan iki da­ire­yi bir­leş­ti­re­rek, hem ofis hem de ko­nut ola­rak kul­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. A Blok 32. kat­ta yer alan da­ire­ler yı­kım ka­ra­rın­dan ön­ce sa­tıl­mış­tı.