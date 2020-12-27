Ekolojistlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bizler vandal değil, yaşam savunucusuyuz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşam savunucularına “vandal” demesine tepki göstererek; “İktidar ve şirketler ekoloji mücadelesi verenleri kendilerince karalamaya, halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar, ama başaramayacaklar çünkü toprağına, suyuna geleceğine sahip çıkan halk oldukça kararlıdır. Verilen mücadele haklı ve meşrudur." dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Eti Maden İşletmeleri Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada havasını, suyunu, toprağını savunanları hedef gösterdiğini belirten Ekololi Birliği, yazılı açıklama yayımladı.

"Ekoloji mücadelesi geleceğe sahip çıkma mücadelesidir"

“Ekoloji mücadelesi, emek ve demokrasi mücadelesi ile birlikte geleceğine sahip çıkma mücadelesidir” diyen ekolojistlerin açıklaması şöyle:

“Doğal kaynaklarımız sermayenin yoğun saldırısı altındadır. Sermaye de en büyük desteğini işbirliği yaptığı iktidardan almaktadır. Ormanlarımız, yer altı kaynaklarımız, sularımız kısaca doğamız kapitalist sistem tarafından meta olarak görülmekte ve sömürülmektedir.

“Ancak halkımız gerçekleri görmekte, köylerde ve yaşam alanlarında havasına suyuna toprağına sahip çıkmaktadır. Yükselen ekoloji mücadele karşısında da iktidar ve şirketler paniklemeye başlamıştır.

“İktidar ve şirketler ekoloji mücadelesi verenleri kendilerince karalamaya, halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar, ama başaramayacaklar çünkü toprağına, suyuna geleceğine sahip çıkan halk oldukça kararlıdır. Verilen mücadele haklı ve meşrudur.

"Erdoğan suyunu savunanların yanında olmalı"

“Emperyalist-kapitalist saldırıya karşı direnme hakkını kullanan halka ve ekoloji örgütlerine AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan tarafından “çevreci maskesi takmış vandallar”, “arkası karanlık birçok marjinal” denmesini asla kabul etmiyoruz.

“Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir kişinin halkının ve yaşamı savunanların yanında olması gerekir.

“Cumhurbaşkanı öncelikle iklim krizini hızlandıran karbon salımına yol açan termik santrallar gibi ekolojik yıkım projelerini durdurmalı, susuzluğun ve kuraklığın iyice arttığı bu dönemde aşırı su kullanan ve hiçbir kamusal yararı olmayan ve doğayı tahrip eden metalik madencilik projelerini kapatmalı, Paris Anlaşmasının TBMM tarafından onaylanmasına destek vererek karbon salımını azaltıcı tüm tedbir ve önlemleri acilen yerine getirmelidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Dün (26 Aralık 2020, Cumartesi) Eskişehir'deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri'nin açılış törenine canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, doğayı, yeşili, çevreyi savunanlara "Çevreci maskesi takmış vandallar*" dedi.

Erdoğan, konuşmasında "Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.