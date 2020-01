Ekolojik Belgesel Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bozcaada İlçesi\'nde bu yıl 11-15 Ekim tarihleri arasında 4\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali\'nde, Fethi Kayaalp Büyük Ödülü\'nü, yönetmenliğini Julia Dahr\'ın yaptığı, Danimarka, Norveç ve Kenya ortak yapımı \'Yağmur İçin Teşekkürler\' filmi kazandı. Gaia Öğrenci Ödülü\'nün kazananı ise yönetmenliğini Nika Saravanja ve Alessandro D\'Emilia\'nın yaptığı \'Alacakaranlık Korosu\' oldu.

4\'üncü Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 70 ülkeden 330 belgeselin başvurduğu Türkiye\'nin tek ekolojik temalı belgesel film festivaline Fethi Kayaalp Büyük Ödülü\'ne 21, Gaia Öğrenci Ödülü\'nde ise 8 belgesel film finale kaldı. Festivalde yarışma filmleri haricinde gösterilen Panorama Kuşağı dahil toplam 58 belgesel, iki farklı salonda, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz gösterime sunuldu.

Dün saat 20.00\'de Bozcaada Halk Eğitim Merkezi Salonu\'nda gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde Boğaziçi Gençlik Korosu, konser verdi.

Ödül törenine geçilmeden önce bir konuşma yapan BIFED Başkanı, CHP\'li Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, ada halkına, organizasyon ekibine ve destek veren sponsorlara teşekkür etti. Can, konuşmasının devamında, \"Bütçesi çok küçük, bütçesi sınırlı ama gönüllü katılımları ile çok büyük özveri ile çalışan organizasyon ekibi sayesinde 2 bin 500 kişilik, 38 metrekarelik bir alanda 70 ülkeden 330 belgeselin başvurduğu bir festivali yapmanın çok büyük onurunu ve mutluluğunu taşıyoruz. Ama bizim için bir kültür ve sanat faaliyetinin en önemli özelliği katılımcılarının olması, burada salonlar boş olsa bu filmler izlenmese inanın bir o kadar çalışmamıza rağmen içimiz buruk hissedecektik ama 4 gün boyunca gördük ki her gün her iki salonda dolu dolu geçti\" dedi.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Konuşmanın ardından festivalde, Fethi Kayaalp Büyük Ödülü\'nü yönetmenliğini Julia Dahr\'ın yaptığı Danimarka, Norveç ve Kenya ortak yapımı \'Yağmur için Teşekkürler-Thank You For The Rain\' kazandı. Aynı kategoride ikinci olan belgesel ise yönetmenliğini Jiu-liang\'ın yaptığı \"Plastik Çin-Plastic China) adlı Çin-Tayvan yapımı film oldu. Üçüncülük ödülü ise yönetmenliğini Anushka Meenakshi ve Iswar Srikumar\'ın yaptığı \'Aşağı Yukarı & Yana\' adlı Hindistan yapımı belgeselin oldu.

8 belgesel filmin finale kaldığı Gai Öğrenci Ödülünü ise yönetmenliğini Nika Saravanja ve Alessandro D\'Emilia\'nın yaptığı \'Alacakaranlık Korosu\' aldı. Dereceye giren Fethi Kayalp Büyük Ödülü birincisi adına ödül festivalin jurilerinden Fotini Barka tarafından Özcan Germiyanoğlu\'na verildi. Gaia Öğrenci Ödülü ise Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz tarafından ödülü kazanan, filmin kurgusunu yapan Otis Buri\'ye verildi.



FOTOĞRAFLI