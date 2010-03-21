'Ekmekten alınan tuz yeterli'

T24 - Ekmekten ve salçadan aldığımız tuzun, organizmanın ihtiyacını karşıladığı, bu nedenle ekstra tuz kullanılmaması gerektiği belirtildi.



Konya'da faaliyet gösteren bir özel hastanenin başhekimi Dr. Kutsi Öncü, sağlıklı yaşam konularındaki çalışmaları ve odasına, "sigarayı bıraktırma bölümü" yaptırması ve sigaradan kurtulmak isteyenlere bizzat sunduğu özel hizmetle tanınıyor.



Sağlıklı yaşam için bazı püf noktaların olduğunu, artık bu bilgilerin tıp dünyasında kesinliğinin kanıtlandığını ifade eden Dr. Öncü, şunları kaydetti:



"ABD'de lokantalarda masaya tuz konulması yasaklandı. Ekmekten ve salçadan aldığımız tuz, organizma için gerekli olanı karşılıyor. Tuz, yani sodyum klorürün fazlası, kalp, böbrek için ciddi bir yük, damarlarda hasara neden olur. Ancak sürekli terleme gerektiren ağır işlerde çalışan kişilerde aşırı magnezyum ve sodyum kaybı olabilir. Bu kişiler, yemeklerde ekstra tuz kullanabilir. Bunun dışında normal yaşam standartlarında bir kişinin ekstra tuz almasına gerek yok. Aşırı tuz, böbreklerde çok ciddi sorunları karşımıza çıkarabilir. Bu arada su son derece önemli, günlük 3 litre su içilmesi lazım."



Yeterli su içilmemesi durumunda kısa sürede böbrek yetmezliği riskinin ortaya çıkabileceğine vurgu yapan Öncü, "Böbreklerde, 'nefronlar' dediğimiz ip yumağı şeklinde süzgeçler var. Kılcal damarlardan oluşan ve süzme işlemi yapan bu nefronların toplam uzunluğu 2 milyon kilometredir. Bu nefronlar birkaç dakikada 3 litre su süzülebiliyor. Bu nefronların rahat çalışması ve yaşamlarını sürdürebilmeleri tümüyle, günde 2.5-3 litre su içmemize bağlı. Yoksa nefronlarımızın uzunluğu azalır ve sağlığımızı kaybederiz" dedi.