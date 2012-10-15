Ekmekte kepek oranı artacak

Ekmeklik buğday unundaki kül miktarı en az yüzde 0,70 olacak. Bu şekilde ekmekteki kepek miktarı daha da artacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ''Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'' taslağını hazırlayarak ilgili kamu, kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin görüşüne açtı. Taslağa göre, ekmeklik buğday unlarında Tip 550, 650 ve 850 tanımları kaldırılırken, ekmeklik buğday unu tek grupta tanımlandı.

Ekmeklik buğday ununda kül miktarı kuru maddede en az 0,70, en çok 0,90 olarak belirlendi. Bu şekilde ekmek yapımında kullanılan unun kepek miktarı arttırılmış olacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 4 Ocak 2012 tarihinde yayımlanan ''Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'' ile ekmekteki kepek oranı artırılmış ve kepek oranı en az yüzde 0,65 en çok yüzde 1,1 olarak belirlenmişti.

Tam buğday ekmeği üretiminin yaygınlaştırılması için Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ne uyumlu olarak ilk defa ''Tam Buğday Unu'' ve ''Gıda Amaçlı Buğday Kepeği'' mevzuatta tanımlandı.

Taslakta, baklava gibi ürünlerde kullanılan özel amaçlı buğday unlarında kül miktarına ilişkin bir sınırlama getirilmezken,tüketici talebine göre istenilen kül miktarında üretim yapılabilecek.

Un israfının önüne geçilecek

Taslağa göre, işçi sağlığı dikkate alınarak unlar en fazla 25 kilogram ağırlıkta üretilecek.

Unların ambalajında kullanılan malzemenin ürün ile temas eden yüzeyleri Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği'ne uygun kağıt esaslı madde ve malzemelerden olacak. Ambalajın un ile temas eden yüzeylerinin kağıt esaslı olmasıyla una dışardan kirlilik unsurlarının bulaşma riski azalacak.

Yeni tebliğ ile fırınlarda dökme un kullanımının ve silo sisteminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Buna göre işletmeler gereken hijyenik şartlarını taşıyorsa, fırınlarda silo sistemine geçebilecek ve dökme un kullanabilecek. Bu şekilde un israfının azaltılması, ambalaj ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi ve hijyen gerekliliklerinin daha iyi sağlanması öngörülüyor.

Uyum süresi 6 ay

Taslak ile halen faaliyet gösteren işletmelere tebliğin yayımından sonra 6 ay uyum süresi verilecek. Ancak tebliğin ambalajların temas eden yüzeyinin kağıt esaslı olma zorunluluğu ile piyasaya arz edilen ürünlerin ambalajlarının en fazla 25 kilogram ağırlıkta olma zorunluluğu için 1 Haziran 2014 tarihine kadar, etiketleme kuralları ile ilgili madde hükümleri için ise 31 Aralık 2013 tarihine kadar uyum süresi tanınacak.

Taslağa ilişkin görüş bildirimi için 8 Kasım 2012 tarihine kadar süre veren Bakanlık, tebliğ taslağına gelen görüşleri değerlendirdikten sonra, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu'nda taslağa son şeklini verecek.