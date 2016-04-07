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Ekmek çaldıkları için dövülen Suriyeli çocuklar: Açtık, parasını verecektik

Çocukların, kağıt toplayarak geçimlerini sağladıkları öğrenildi

07 Nisan 2016 12:51

Hatay'da bir markette dolaptaki pideleri çaldıkları için market sahibi M.T. ve yanında çalışan V.Z. tarafından sopalarla dövülen Suriyeli çocukların, aç oldukları için ekmekleri aldıklarını ve parasını da vereceklerini söyledi. Dükkan sahibi M.T ise polise verdiği ifade de çocukların "istemek yerine çaldıkları" için hırsızlık yaptıklarını sandığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ufuk Aktuğ'un haberine göre, olay günü aç olduklarını belirten Muhammed B. ifadesinde, "Evde ekmek olmayınca dışarı çıktık. Bir marketin önündeki dolapta ekmek olduğunu görünce sonra parasını vermek üzere ekmek aldım. O sırada iş yeri sahipleri gelerek dövmeye başladı. Parasını vermeye razı olduğumuzu söylememize rağmen vurmaya devam ettiler" diye konuştu.


Çocukların şikayetçi olmadığı dükkan sahibi M.T. ise bir süredir işyerine hırsızlık girişimi olduğunu ve devamlı dışarıyı gözetlediklerini, kendisinden ekmek istemeleri yerine alıp kaçmaya çalıştıklarını belirterek, "Daha önce askıda ekmek uygulaması da yapmıştım" dedi.

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