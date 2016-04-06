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Suriyeli çocuklara dayağa iki gözaltı

Çocukları darp eden iki şüpheli hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı

06 Nisan 2016 10:48

Hatay Valiliği, ekmek çaldıkları öne sürülen Suriyeli iki çocuğun iş yeri sahipleri tarafından dövüldükleri iddiasıyla ilgili, "Çocukları darp eden iki şahıs gözaltına alınmış olup, şahıslar hakkında 'kasten yaralam' suçundan başlatılan adli süreç devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Suriyeli iki çocuğun ekmek çaldıkları iddiasıyla iş yeri sahipleri tarafından darbedilmesine ilişkin görüntülerle ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

İnceleme neticesinde, söz konusu olayın 1 Nisan'da saat 05.30 sıralarında Antakya ilçesi Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldiği bildirildi.

Hatay'da geçici koruma kapsamında bulunan Suriye uyruklu F.A. (16) ve M.B'nin (16) olay günü iş yerinden izinsiz ekmek aldıkları esnada iş yeri sahibi M.T. ve yanında çalışan V.Z. tarafından darbedildiği belirtildi.

Olay yerine intikal eden polis ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edilen çocukların, Antakya Devlet Hastanesinde ayakta tedavileri yapılarak aynı gün taburcu edildiği bildirildi.

Çocukları darbeden iki şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında ''kasten yaralama'' suçundan başlatılan adli sürecin sürdüğü kaydedildi.

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