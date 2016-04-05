Ekmek çalan çocukları acımasızca dövdüler!

Hatay'da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir marketin önündeki dolaptan pide çalan çocukları yakalayan iki kişinin, çocukları feci şekilde dövdüğü görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken olay, kamera kayıtlarına göre 1 Nisan 2016 günü sabaha karşı oldu. Görüntüde, 2 çocuğun bir marketin önündeki dolaptan pide çaldığı sırada, 2 kişinin ellerinde sopalarla çocuklara doğru koştuğu görülüyor. Çocukları feci şekilde döven 2 kişi, ambulansın gelmesine kadar bekliyor. Görüntülerin Hatay'da çekildiği, pide çalan çocukların ise Suriyeli oldukları belirtildi.

Olayın görüntüleri: