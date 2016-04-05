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Ekmek çalan çocukları acımasızca dövdüler!

Hatay'da yaşandığı iddia edilen olaydaki çocukların Suriyeli oldukları belirtildi

05 Nisan 2016 21:38

Hatay'da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir marketin önündeki dolaptan pide çalan çocukları yakalayan iki kişinin, çocukları feci şekilde dövdüğü görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken olay, kamera kayıtlarına göre 1 Nisan 2016 günü sabaha karşı oldu. Görüntüde, 2 çocuğun bir marketin önündeki dolaptan pide çaldığı sırada, 2 kişinin ellerinde sopalarla çocuklara doğru koştuğu görülüyor. Çocukları feci şekilde döven 2 kişi, ambulansın gelmesine kadar bekliyor. Görüntülerin Hatay'da çekildiği, pide çalan çocukların ise Suriyeli oldukları belirtildi.

Olayın görüntüleri:

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