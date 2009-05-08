Ekmek arası çalıntı altınla yakalandılar!

Tokat'ın Turhal ilçesinde, bir evden çaldıkları altınları, ekmek arasına saklayarak Antalya'ya götürmek isteyen 2 kişi, polis tarafından otogarda yakalandı.



Turhal'da bir evin penceresinden içeri girerek 1500 TL para ve 7 bin 500 TL tutarındaki ziynet eşyasını çalan biri kadın 2 kişi, polis tarafından takibe alındı. Şüpheliler T.Ç. ve S.Ç., Antalya'ya gitmek üzere otogara gittikleri sırada polisler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde bulunan gazete kağıdına sarılı ekmeği inceleyen polis ekipleri, ekmeğin arasında çalınan ziynet eşyalarının bir kısmı olan küpe ve yüzükleri buldu. Çalınan eşyaları Antalya'da satacakları tespit edilen şahıslar tutuklanırken, para ve eşyalar sahiplerine teslim edildi. (DHA)

