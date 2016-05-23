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Ekin Olcayto: Canlı yayında Ali Ağaoğlu'nun paralarını saydığım için CNN Türk'ten kovuldum

"Reytinglerimiz gayet iyi gidiyordu, benim için bir sürpriz oldu"

23 Mayıs 2016 16:24

Canlı yayında ağırladığı ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun cebindeki parayı alarak sayan Ekin Olcayto'nun CNN Türk'teki "Bazı Şeyler" programına son verildi. Olcayto, ayrılığına dair Medyaradar'a yaptığı açıklamada, "CNN Türk'le yollarımız ayrıldı. Programla ilgili karar benim için de sürpriz oldu. Çünkü reytinglerimiz gayet iyi gidiyordu. Bana gerekçe olarak, ilk programda Ali Ağaoğlu'yla yaşanan kısa bir diyalog söylendi" dedi.

"Programımız haber kanalında yayınlanan ama siyaset konuşulmayan bir programdı" diyen Olcayto, "Hayatın öteki renklerini ekrana taşıyordu. Yeni bir açılımdı. Belki de bu açılım fikrinden vazgeçildi. Aynı çizgideki işleri farklı mecralarda yapmaya devam edecegim. Başka bir TV kanalında yeni projelerle yakında görüşmek üzere" ifadesini kullandı.

Ekin Olcayto'nun Ağaoğlu ile canlı yayında yaşadığı diyaloğa ilişkin video şöyle:

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