Ekim Devrimi’nin 100. yıl dönümünde Sosyalist Tartışma

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) tarafından düzenlenen Sosyalist Tartışma, bu kez 100. Yılında Elim Devrimi’ne odaklanıyor. Sosyalist Tartışma’nın 20-22 Ekim arası Cezayir toplantı salonunda gerçekleştirilecek ayağına 10 toplantıda 23 konuşmacı katılacak. Konuşmacılar arasında Alper Görmüş, Ufuk Uras, Foti Benlisoy, Garo Paylan gibi isimler de yer alıyor.

DSİP tarafından paylaşılan çağrı metni şöyle:

“2008 yılında başlayan kapitalizmin ekonomik krizi, büyük bir siyasal istikrarsızlığa yol açtı. İlk önce Arap devrimlerinden İspanya’ya, Wall Street işgalinden Yunanistan’daki işçi hareketine, geniş kitlelerin neoliberalizmin yıkıcı etkilerine karşı isyan ettiği gösterilere tanıklık ettik. Bunu, her yerde merkez siyasi partilerin oylarındaki erime takip etti. Bir yandan, Ukrayna ve Suriye gibi ülkelerdeki ihtilafların dış güçlerin savaş planları için deneme tahtası hâline geldiği emperyalist rekabetin yoğunlaştığı bir döneme girdik. Ve son olarak, egemen sınıflar içerisinde 40 yıla yakın süredir var olan neoliberal konsensüsün çöktüğünü, bunun yerine bir şeyin henüz konulamadığı bir geçiş döneminin sancılarını yaşıyoruz.

Bu tablonun bir yanında içe kapanan ve otoriterleşen devletler, bunların başında “güçlü” liderler var. Trump, Putin, Erdoğan ve diğerleri, olabildiğince ulus devleti, “yerli ve milli” politikaları savunuyor, milliyetçiliği tırmandırıyorlar. ABD’de ırkçı, cinsiyetçi, homofobik, islamofobik ve iklim inkârcısı bir trilyoner kapitalist, her gün ayrı bir ezilen gruba saldırıyor, küfrediyor, haklarını budamak için harekete geçiyor.

Fakat bir yandan da, bu otoriterleşen ve sağcılaşan egemen sınıf politikalarına direnen yoksul insanlar var. İngiltere’de radikal bir sol aktivist, Jeremy Corby, İşçi Partisi’nin liderliğine geldi ve partinin oyları anketlerde Muhafazakârlar’ın önünde gözüküyor. ABD’de Bernie Sanders’ın yarattığı hava, sosyalist partilere olan ilginin artmasının zeminini oluşturdu. Barselona’da işçiler İspanyol devletinin baskılarına karşı direniyorlar.

Türkiye’de olup bitenleri anlamak için, yerimizi bu küresel resmin içerisinde aramalıyız. Yerli-milli ittifak, OHAL ve baskı politikaları, Trumpların hakim olduğu bir dünyada gerçekleşiyor. Bize düşen ise diğer örneklerin, Yunanistan’dan ABD’ye, Katalonya’dan Hong Kong’a mücadele edenlerin hareketlerinin benzerlerini burada inşa etmek için var gücümüzle uğraşmak.

Son iki yılda metal ve cam sektörlerinde gerçekleşen kitlesel grevler, 8 Martlarda devasa kadın eylemleri, 1 Mayısların yaygınlığı, referandumda “Hayır” cephesinin başarısı, Adalet Yürüyüşü’ne duyulan büyük ilgi ve Suriyeli göçmenlerle Türkiyeli emekçileri birleştiren saya işçilerinin mücadelelerinin ardından, birleşik bir muhalefetin nasıl inşa edilebileceğini tartışıyoruz.

Ekim ayında 4 şehirde birden gerçekleştirilen Sosyalist Tartışma toplantılarının İstanbul ayağında, 20-22 Ekim arası Cezayir toplantı salonunda buluşacağız. Ekim devriminden, Türkiye'deki yerli ve milli koalisyona; otoriterleşmenin kadınlar üzerindeki etkisinden küresel ısınmaya; Kürt sorunundan günümüzde emperyalist bloklar arası rekabete; kapitalizm sonrası yaşamdan göçmenlerin maruz kaldığı ırkçılığa kadar toplam 10 toplantıda 23 konuşmacı yer alacak. Salonda bulunacak kitapçıda da oldukça geniş bir kitap seçkisi bulacaksınız.

Sosyalist Tartışma’da görüşmek dileğiyle…”

Sosyalist Tartışma İstanbul'un facebook etkinlik sayfası: https://www.facebook.com/events/471206949917350/

20 Ekim Cuma

Saat 17.00-18.15

Konu: 100. Yılında Ekim Devrimi: Bugünün direnişleri için Ekim devriminden ilham almak

Konuşmacılar: Foti Benlisoy, Yıldız Önen



Saat 19.00-20.15

Konu: Yerli ve milli: Yeni bir ideoloji mi?

Konuşmacılar: Alper Görmüş, Tolga Tüzün, Ufuk Uras

21 Ekim Cumartesi

Saat 11.00-12.15

Konu: 1917: Darbe mi, devrim mi?

Konuşmacılar: Dila Ak, Onur Devrim Üçbaş



Saat 13.00-14.15

Konu: Otoriter sağ yönetimler ve kadınların direnişi

Konuşmacılar: Nebiye Arı, Nurdan Düvenci, Zişan Tokaç



Saat 15.00-16.15

Konu: İklim değişiyor, biz durdurabiliriz

Konuşmacılar: Ömer Madra, İdil Ügüt



Saat 17.00-18.15

Konu: Kürt sorununda diyalog yöntemi mümkün değil mi?

Konuşmacılar: Can Irmak Özinanır, Fatma Bostan Ünsal, Hakan Tahmaz



Saat: 19.00-20.15

Konu: Emperyalizm ve güncel hegemonya krizi

Konuşmacılar: Sotiris Kontogiannis - Sosyalist İşçi Partisi (SEK), Yunanistan

22 Ekim Pazar

Saat 13.00-14.15

Konu: Kapitalizm sonrası yaşam

Konuşmacılar: Ferda Keskin, Roni Margulies



Saat 15.00-16.15

Konu: Göçler çağı: Göçler Çağı: Sınırlar, devlet, ırkçılık

Konuşmacılar: Hakan Ataman, Meltem Oral

Saat 17.00-18.15

Konu: 2019 yaklaşırken nasıl bir muhalefet örgütlenmeli?

Konuşmacılar: Alev Erkilet, Garo Paylan, Şenol Karakaş