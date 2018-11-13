Ekim ayında YouTube'da en çok izlenen reklamlar belli oldu

YouTube Ads Leaderboard Türkiye'de Ekim 2018 sonuçları belli oldu.

Google‘ın her ay düzenli olarak açıkladığı YouTube Ads Leaderboard, YouTube’u Türkiye’den ziyaret eden kullanıcıların bir önceki ay içerisinde dikkatini hangi markaların çektiğine ilişkin sonuçları ortaya koymayı hedefliyor.

Mediacat'in aktardığına göre YouTube Ads Leaderboard Türkiye’de Ekim 2018 döneminde yer alan markalar şöyle sıralandı:

1. Loft Jeans – Aleyna Tilki & LOFT Reklam Filmi #LOFTgibiCesurOl

2. Pegasus Airlines – Türkiye’nin Dijital Hava Yolu

3. Sabancı Holding – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #CumhuriyeteVurgunuz

4. Ford Türkiye – En Büyük Ford Trucks: F-MAX | 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu

5. LC Waikiki – Stil Sahibi Kabanlar ve Trikolar ile #modaseninseçimin

6. Cif Türkiye – #HepimizinElinde

7. Eti Benim’O – Kampüsün Doğası | Fakülte Flamingoları

8. ING Bank Türkiye – #CesaretleYürü

9. Penti – Hep Hep Benimlesin Penti! | Burcu Biricik

10. Nescafé 3ü1 Arada – Yeni Nescafé 3ü1 Arada