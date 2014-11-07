Ekim ayında iki gazeteci öldürüldü, 64 gazeteci işsiz kaldı

DİSK Basın İş Sendikası medyada yaşananlara yönelik hazırladığı Ekim ayı gözlem raporuna göre, ekim ayında iki gazeteci öldürülde, 64 gazeteci de işsiz kaldı. DİSK'in raporunda T24 binasına gelen ve Engin Aydın ile Murat Belge'ye suikast yapılacağına yönelik ihbar notu da yer aldı.

Basına yönelik şiddetin 1990’lı yıllarla benzerlik gösterdiğini vurgulayan DİSK Basın İş raporunda şu ifadelere yer verildi: “Ekim ayında basına yönelik saldırılar 90'lı yılları aratmadı. Özellikle Kürt medyası çalışanlarına yönelik saldırılar arttı. Bu saldırılardan birinde ise Azadiya Welat dağıtımcısı Kadir Bağdu öldürüldü. Ajanlık yapmakla suçlanan Press TV muhabiri Serena Shim ise Suruç'ta şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ekim ayının çarpıcı bir diğer yanı ise işten çıkarmaların yeninden hız kazanması oldu."

Raporda öne çıkan başlıklar

Azadiya Welat çalışanı Kadri Bağdu, Adana’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda, ajan olmakla suçlanan Press TV muhabiri Serena Shim Suruç'ta trafik kazasında yaşamını yitirdi.

T24 internet sitesinin bulunduğu binanın girişine yazarları Aydın Engin ve Murat Belge'ye suikast düzenleneceğine ilişkin bir ihbar notu bırakıldı.

Kobanê protestolarını izleyen toplam 11 gazeteci darp, saldırı ya da güvenlik güçlerinin uyguadığı şiddet sonucunda yaralandı.

Şırnak İdil'de DİHA Muhabiri Mehmet Zeki Çiçek, özel harekat timleri tarafından darp edildikten sonra üzerine silah doğrultularak ateş edildi.

Çevirmen Nejat Ağırnaslı ile bianet eski stajyeri Hakan Çelik, Kobanê'de IŞİD'e karşı savaşırken yaşamını yitirdi.

Toplam 34 gazeteci gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde yalnızca Başbakanlık tarafından verilen basın kartına sahip olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

En az 64 medya çalışanı işsiz kaldı.

İstanbul’da bir gemide yapılan eylemin ardından Kobanê için El Cezire Televizyonu’nun Ankara ofisini işgal edildi.

Cumhuriyet gazetesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını eleştiren çizer Musa Kart’a Erdoğan’a “hakaret ettiği” gerekçesiyle, 9 yıl 10 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Aydınlık gazetesi ve Ulusal Kanal internet sitelerine erişimi yasakladığı ortaya çıktı.

Yükseova'da üç askerin öldürülmesi ile ilgili olayıyla ilgili yayın yasağı konuldu.

Ermenek'te iş cinayetinin yaşandığı maden ocağı çevresine gazetecilerin yaklaşması valilik kararı gerekçe gösterilerek engellendi

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.