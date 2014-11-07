Erdoğan'dan gazetecilere: Bunların ani, acil operasyonlara ihtiyacı var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. havalimanı ile ilgili eleştirilere çok sert yanıt verdi. Erdoğan, "Hazmedemeyenler kenarda, köşede bir şeyler yazıp çiziyorlar. 'Bu projeden vazgeçilme düşünceleri var' gibi şeyler yazıp, çiziyorlar. Hazımsızlık çok kötü. Oturdu mu bir daha halledemezler. Onun için bunların ani, acil operasyonlara ihtiyacı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki üçüncü havalimanından 150 milyon insanın yararlanacağını belirterek, "Bakıyorsunuz bazı hazmedemeyenler kenarda, köşede bir şeyler yazıp çiziyorlar. 'Bu projeden vazgeçilme düşünceleri var' gibi şeyler yazıp, çiziyorlar. Hazımsızlık çok kötü. Oturdu mu bir daha halledemezler. Onun için bunların ani, acil operasyonlara ihtiyacı var. Çünkü 'bir ülkenin evladıyım, o ülkenin vatandaşıyım' diyenlerin, atılan bu tür adımlara karşı bir hazımsızlık yaşaması hakikaten anlaşılabilir değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile katıldığı Türkmenistan- Türkiye İş Forumu toplantısında konuştu.

Türkiye'nin ekonomik göstergeleri ve hayata geçirilen büyük projeler hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın altıncı, dünyanın sekizinci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna ulaşıldığını söyledi.

Üçüncü havalimanının yeri değişecek mi?

"Asrın projesi" olarak tanımlanan Marmaray ile iftihar edildiğini anlatan Erdoğan, Avrasya Tüneli'nin de 2015 sonunda açılmasını ümit ettiklerini, Boğaz'ın altındaki çift katlı tüp geçitten otomobillerin geçeceğini ifade etti. İstanbul Boğazı'nda üçüncü köprü inşaatının sürdüğünü, 2015 sonunda bu projenin de tamamlanmasının planladığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aynı güzergâh üçüncü havalimanıyla bambaşka bir güç kazanacak ki, bu projenin bitiminde 150 milyon insan bu havalimanından istifade edecek. Bakıyorsunuz bazı hazmedemeyenler kenarda, köşede bir şeyler yazıp çiziyorlar. 'Bu projeden vazgeçilme düşünceleri var' gibi şeyler yazıp, çiziyorlar. Hazımsızlık çok kötü. Oturdu mu bir daha halledemezler. Onun için bunların ani, acil operasyonlara ihtiyacı var. Çünkü 'bir ülkenin evladıyım, o ülkenin vatandaşıyım' diyenlerin, atılan bu tür adımlara karşı bir hazımsızlık yaşaması hakikaten anlaşılabilir değildir. Hiçbir zaman teşvikten yana değiller, her zaman engellemekten yanalar.

Köşeye oturup masanın başından yazı yazmakla bu işler olmaz. Şöyle bir zahmet buyur da çık, o havalimanı inşaatının olduğu yere kadar git, orada iş makinelerinin nasıl çalıştığını yerinde bir gör, ilgililerden bilgi al, yazını ondan sonra yaz. Ama maalesef hazımsızlar çok fazla. Dev bir proje, bakıyorsunuz, iki gün köşesinden karalıyor."

Türkiye'nin her yerinde bölünmüş yol, demiryolu, havalimanı, okul, hastane ve konut yatırımlarının hızla sürdüğünü söyleyen Erdoğan, eğitim öğretim ile sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasına yönelik gayretlerin de devam ettiğini ifade etti.