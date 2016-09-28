Ekici Peynirleri'nin sahibi Mansur Ekici hayatını kaybetti

Fuar için İspanya'nın Valencia kentine giden Ekici Peynirleri'nin sahibi 57 yaşındaki Mansur Ekici kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl açıkladığı Türkiye’nin ikinci 500 büyük firması arasında yer alan Antalya’daki Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mansur Ekici, ATSO’nun İspanya’ya düzenlediği fuar gezisine katıldı.

21 kişilik heyette yer alan ATSO 2’nci Grup Meslek Komitesi üyesi Ekici, dün öğle saatlerinde heyetle birlikte Antalya’dan İspanya’nın Valencia kentine uçtu. Burada düzenlenen enerji ve çiçek fuarlarına katılacak heyet, akşam yemeği için bir restorana geçti. Restoranda yemek sırasında fenalaşan Mansur Ekici için hemen ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ekici kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ekici’nin cenazesinin Türkiye’ye nakli için Barcelona Türkiye Başkonsolosluğu devreye girdi.

Ekici peynirlerinin sahibiydi

Heyette bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Valencia’da bulundukları sırada gerçekleşen bu acı olayın kendilerinde şok etkisi yarattığını belirten Çetin, İSO 2’nci 500’de de olan Ekiciler firmasının Antalya’nın yükselen değerlerinden olduğunu ve Antalya’nın çok önemli bir iş insanını kaybettiğini söyledi.

Ekici Peynirleri’nin sahibi Mansur Ekici, evli ve 2 çocuk babasıydı.