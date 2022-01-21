"Ekibimin yarısından fazlası Covid oldu"; Adele, Las Vegas konserini 24 saat kala ertelediklerini gözyaşları içinde duyurdu

Şarkıcı Adele, Las Vegas’ta planlanan gösterilerini açılıştan bir gün önce ekibinde çıkan Covid vakaları nedeniyle gözyaşları içinde ertelediğini duyurdu.

Instagram hesabından hayranlarına seslenen Adele, Las Vegas’taki sahne programını açılıştan bir gün önce ertelemek zorunda kaldı.

Adele “Ekibimin yarısı Covid’e yakalandı ve gösteriyi tamamlamak imkansız hale geldi” dedi.

Kasım ayında duyurulan “Adele ile Hafta Sonları” konser serisi kapsamında şarkıcı, nisan ayına kadar her hafta iki gün içinde sahne alacaktı. Konser biletleri 85-685 dolar arasında değişirken şarkıcının konser başına 500 bin dolar kazanması bekleniyordu.

Las Vegas serisi, Adele’in yıllar sonra ilk canlı konserleri olacaktı.

Adele, açılışın ertelenmesi nedeniyle kendisi için şehir değiştiren hayranlarından da özür diledi.