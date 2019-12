-EKER HAKKINDAKİ GENSORU GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDI TBMM (A.A) - 15.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelere başlandı. CHP'lilerin, ''yanlış politikalarla çiftçileri işsizliğe ve yoksulluğa ittiği'' iddiasıyla verdiği gensoru önergesinde, ''kırmızı et fiyatını pahalılaştırdığı, çözümü, yerli üretim ve üreticiyi desteklemek yerine ithalatta bulduğu ve bu suretle yabancı ülkelerin çiftçilerinin desteklenmesine yol açarak görevinin gereklerine aykırı davrandığı'' iddialarıyla Eker hakkında gensoru açılması isteniyor. Görüşmelerde ilk sözü önerge sahibi CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer aldı. Seçer, tarım sektöründeki ciddi sorunlar karşısında Hükümetin önlem almada aciz kalması nedeniyle tarım ve çiftçinin sahipsiz duruma düştüğünü ileri sürdü. Seçer, 2010 yılı başından beri kırmızı et fiyatında akıl almaz fiyat artışı olduğunu, besi çiftliklerinin kapandığını belirterek, sorunların geçmişinin 2008 yılına dayandığını savundu. 2008 yılında girdi fiyatlarındaki artış, süt fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında bakanlığın ivedi çözümler alamadığını, bunun sonucunda binlerce süt ineğinin kesime gönderildiğini, üreticilerin iflas ettiğini ifade eden Seçer, şöyle konuştu: ''O günlerde yaşanan soruna çözüm üretemeyen hükümet 2010'da kırmızı ette fiyat artışlarının önüne alamadı. Bakan önce ret inkar politikası güttü, sonra 'İthalata gerek yok' dedi. Ama Başbakan kendisini uyarıp, 'acil çözüm bul' deyince çark etti ve ithalatın kapılarını ardına kadar açtı. İlk kez Kurban Bayramı'nda hayvan ithal edilmiştir. Yurtdışından gelenler geçmişte akrabalarına çeşitli hediyeler getirirken, bu kez hediye olarak et getirdi. Bakan yerli üreticinin, çiftçinin katili olmuştur. Ziraat Bankası kanalıyla açılan kredilerle paramız çarçur edildi. Başbakan, Bakan'a soruyor; 'Hayvancılığa fazla destek veriyoruz, üretimi niye artıramıyoruz' diyor. Yanıtı ben vereyim; böyle önemli bakanlığın başında böyle bir bakan olursa sorunu çözemezsiniz. Bakan değişmezse, Türkiye'de tarımın sorunları değişmeyecek.''