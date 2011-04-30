-EKER: "SİVİL ANAYASA PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ" DİYARBAKIR (A.A) - 30.04.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, ''Türkiye sevdamız, seçimden sonra Türkiye'nin Kürt sorununun da içerisinde bulunduğu bütün siyasi ve sosyal meselelerini çözecek sivil anayasa projesini hayata geçirmektir'' dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Eker, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünde düzenlenen müteşebbis heyet yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın da, Türkiye'nin de istikrarın sürmesine ihtiyacı olduğunu ve bunun için yeni sivil bir Anayasa'yı hayata geçirmek istediklerini söyledi. Türkiye'nin 8.5 yılda dünya sıralamasında 27'nclikten 17'inci büyük ekonomisi haline gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Eker, ''Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye tarımı ile ilgili yeni raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, dünyanın en büyük 11. tarım ekonomisine sahip ülkesi iken 7. büyük tarım ekonomisine yükseldi. Yani ülkemiz 7. büyük tarımsal üretim gücüne sahip ülke olduğu belirlendi. Taktir edersiniz ki tarım gibi zor bir alanda 4 basamak atlamak çok zordur. Biz tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için Diyarbakır'da ve Türkiye'de çalışıyoruz. Türkiye sevdamız seçimden sonra Türkiye'nin Kürt sorununun da içerisinde bulunduğu bütün siyasi ve sosyal meselelerini çözecek sivil anayasa projesini hayata geçirmektir. Bu projelerimizi hayata geçireceğiz'' dedi. -DİYARBAKIR OSB'YE DOĞALGAZ VE DEMİRYOLU DESTEĞİ- Eker, Diyarbakır'ın kalkınması, işsizlikle mücadele edilmesi ve sosyo ekonomik kalkınmanın tesis edilmesinin OSB'deki faaliyetlerin daha iyi bir noktaya gelmesiyle ve OSB'nin yatırım kapasitesinin tamamının realize olmasıyla mümkün olduğunu kaydetti. Hükümet olarak buna büyük önem verdiklerine dikkati çeken Eker, Diyarbakır'daki OSB'nin temel meselelerinden biri olan doğalgaz sorununun giderilmesi için destek vereceklerini bildirdi. Bu konu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar ile planlamadan sorumlu devlet bakanlarının ilgilendiğini vurgulayan Eker, şöyle dedi: ''Diyarbakır OSB'ye doğalgazın ulaşması programlandı, bununla ilgili süreç başladı. Diyarbakır OSB hem doğalgaza hem de demiryoluna kavuşuyor. Doğalgazın dönüşüm ve dağıtım konusunda yaşanan sıkıntıyı da biz gideriyoruz. Bunun için gereken 3-3.5 milyon liralık masrafı biz karşılıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Bir diğer projemizde demiryolu kurulmasına ilişkin. Diyarbakır'da hakim sektörlerden bir tanesi mermer. OSB'de tesislerin ürettiği malların başka pazarlara limanlara ulaştırılabilmesi için demiryolu bağlantısının yapılması gerekiyor. Bu konuda 3.5 ve 3.8 kilometrelik iki proje hazırlandı. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü bu konuda çalışıyor. Demiryolu projesinin bu yıl içerisinde ihalesi yapılacak. 2012 yılı sonuna kadar da tamamlanacak. Bu iki konu OSB'nin kendi imkanları ile yapamayacağı meselelerdi. Hükümet olarak OSB'nin iki sorunun üstlendik, çözüyoruz. Ayrıca OSB'nin alanının genişletilmesi için de çalışıyoruz. 3 bin 200 dönümlük yeni bir alanın OSB için kullanılması söz konusu olacak. Bu sorunların giderilecek olması, OSB'nin daha iyi bir noktaya gelmesi, dışa açılması, ürünlerini başka yerlere aktarması daha düşük maliyetle enerji temin etmesi hususunda çok önemli. Biz bu bölgenin kalkınması ile ilgili gerek şehircilik ve altyapı açısından gerekse bölgenin diğer bölgeler hatta çevre ülkelerle bağlantısını sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz.'' -DİYARBAKIR'IN ÇILGIN PROJESİ- Eker, Diyarbakır'ı Karadeniz'e karayolu ile bağlanacağını ve bunun Diyarbakır'ın çılgın projesi olduğunu belirtti. Karadeniz'in İskenderun Limanına bağlanması ile oluşacak güzergahın Diyarbakır'ın ve bölgenin ticaretine, ekonomisine, üretimine ve istihdamına çok önemli katkılar sunacağını ifade eden Eker, şöyle devam etti: ''Diyarbakır, yeni ve büyük bir kanalın, güzergahının üzerinde yer alacak. Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Trabzon, dolayısıyla buradan da, Şanlıurfa üzerinden İskenderun Limanına bağlanacak. Dolayısıyla Karadeniz ve Akdeniz birbirine bağlanır ki, bu çok çok önemli bir ticari güzergah olur. Bu hat aynı zamanda Şanlıurfa, Mardin üzerinden Habur güzergahı ile Irak'a kadar ulaşacak. Bu da bizim hayata geçireceğimiz projelerden birisi. Mesafe çok kısalacak. İşlek ve geniş bir duble yol düşünün. Çok rahat bir şekilde ticari trafik işler. Bu da bölgenin ekonomisini çok ciddi ölçüde etkiler. Ulaştırma Bakanı Habib Soluk ve Devlet Planlama Teşkilatı ile görüşmelerini yaptık. Bir an önce hayata geçmesi için de kararlar alındı. Önümüzdeki günlerde bunlar realize edilecek projeler. Bunun programa alınmış olması ve yapımına karar verilmiş olması önemli. Çünkü biz programa aldığımız projeleri kısa sürede hayata geçiriyoruz.'' Eker, Diyarbakır'a mevcut havaalanının yakışmadığını, Diyarbakır'a yakışır, uluslararası uçuşların da gerçekleştirilebileceği nitelikte bir havaalanını yapılması için çalışmalara başlandığını ve en kısa sürede bu çalışmanın tamamlanacağını da sözlerine ekledi. Eker, gazetecilerin, Suriye'den Türkiye'ye göç yaşanmasına karşı önlem herhangi bir önlem alınıp alınmadığına yönelik sorusu üzerine, hükümet olarak üst düzeyde hem Dışişleri Bakanlığı hem de diğer ilgili kuruluşlarla temas halinde olduklarını söyledi. Temennilerinin komşu ülke Suriye'nin demokratikleşme yolu ile kavgasız ve gürültüsüz bir şekilde bir an önce huzura kavuşması ve reformların yapılması olduğuna dikkati çeken Eker, ''Türkiye, bu konuda Suriye'ye gereken tavsiyelerde bulundu. İnsani olarak yapabileceğimiz ne varsa, hükümet olarak yapıyoruz. Ancak komşularımızın arasında kavga olmasını asla istemeyiz. Suriye'nin huzura kavuşmasını, daha sivil, daha demokratik bir rejimin tesis edilmesini, o yönde reformlar yapılarak bunların hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Başka da bir çıkış yolu yok zaten'' şeklinde konuştu.