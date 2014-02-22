Eken: Buldan'a küfretmedim Buldan: Ne dediğini tam duymadım

Arzu Yıldız \ Ankara

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “faili meçhul davası” olarak bilinen davanın 19 Şubat 2014’te görülen ikinci duruşmasında sanık emekli Yarbay Korkut Eken’in, eşi Savaş Buldan’ı faili meçhul cinayette kaybeden BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’a küfrettiği basına yansıdı. Ancak Korkut Eken, T24’e yaptığı açıklamada Buldan’a küfretmediğini ileri sürdü. Eken, “Kendisine ‘PKK’nın milletvekilisiniz, katil sizsiziniz’ dediğim doğrudur. Ancak küfür etmedim” dedi. Duruşma esnasında sesler yükseldiği için tutanağa geçmeyen ilgili bölüme dair Eken’in açıklamasını sormak için ulaştığımız Buldan da “Eken’in ne dediğini tam olarak duymadığını” söyledi. Buldan, “Basın mensupları duymuşlar, onlar bana söyledi. Ben bu iddiaları yargıya taşıyacağım. Polemik olarak değil, hukuki olarak bu konunun aydınlatılmasını istiyorum” ifadesini kullandı.

Korkut Eken: PKK’nın vekili dedim ama küfretmedim

İkinci duruşmada yaşananlara dair Korkut Eken şunları söyledi:

“Davanın ilk duruşmasında ve ikinci duruşmasında arka sırada oturan başta Pervin Buldan olmak üzere salonda bulunanlar sürekli bir şeyler söylüyorlardı. Sözlerine ilk duruşmada karşılık vermedim. Ancak ikinci duruşmada da hâlâ aynı şekilde bana karşı laflar söylemesi, ‘Katiller, insan değilsiniz’ demesine daha fazla dayanamadım. Kendisine ‘PKK’nın milletvekilisiniz, katil sizsiziniz’ dediğim doğrudur. Ancak küfretme konusu çarptırılmıştır. Küfür etmedim.”

“Davanın ilk duruşmasından beri yargılandığımız mahkemelerde sanık durumunda olan benim ve diğer sanıkların yakınları bulunmamaktadır. Bizler ve mağdur yakınları arasında da herhangi bir güvenlik önlemi yok. Tartışma büyüse ve olay çıksa müdahale edecek ekip de salonda bulunmuyor. Mahkemenin hassasiyetleri gözetmeden yaptığı duruşmalar bu tarz tartışmalara neden oluyor.”

‘Bu polisleri eğittiğim doğru ama…’

“Ben Susurluk sürecinde yargılandım. 6 yıl hapis cezası aldım. Olayla ilgili bağlantım da yoktu. Susurluk kazasını yaşandığı dönemde Antalya’daydım. Bu kişilerle de herhangi bir bağlantım irtibatım yoktu. Sanık olduğumu basından öğrendim. Benim bu kişilerin eğitimi vermek dışında bu olaylarla alakam yok. Şimdi yine benzer şekilde bu davada beni sanık yaptılar. Bu polisleri benim eğittiğim doğrudur. Ondan sonraki görevlerinde neler yaptıklarını takip etmem de mümkün değildir. MİT, emniyet ve asker benim bağlantım olmadığını bilmesine rağmen mahkemeye bildirmiyor. Oysa bir yazı ile bildirmesi lazım.”

‘O polislerle operasyon yapmadım’

“Duruşma salonunda birlikte yargılandığım polisleri eğittikten sonra birlikte hiçbir operasyona katılmadım. Onlarla birlikte hiç hareket etmedim. Ben sadece eğitimlerini verdim. O da yasalar çerçevesindeydi.”

‘YEŞİL beni öldürmek istedi; tapeleri gördüm’

"Ben davanın diğer sanıklarından YEŞİL kod adlı Mahmut Yıldırım’ın yaşadığını daha önce savcılığa anlatmıştım. Halen de yaşadığı konusundaki düşüncemin arkasındayım. Çıkıp konuşsa tüm gerçekler ortaya çıkacak, her şey aydınlanacaktır. YEŞİL, Mehmet Eymür adına MİT’e çalışan biriydi. Kendisinin beni öldürmek istediği bilgisini almıştım. O dönemde bana YEŞİL’e ait olduğu belirtilen bir konuşma da dinletilmiş, “Bunu suikast silahı ile uzaktan vuralım” dediği sözlerinin tapeleri gösterilmişti. Bu tapelerin emniyette bulunduğunu düşünüyorum.”

“Öte yandan duruşmada yaşanan tartışma sonrası Buldan’a küfretti diye hedef gösteriliyorum. Eğer faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasını istiyorsak, sadece 90’lı yıllarda işlenen faili meçhuller için değil, Türkiye’deki tüm faili meçhullerin aydınlatılması gerekir. Ömrü Doğu ve Güneydoğu’da geçmiş bir insan olarak gencecik insanların, köylülerin, askerlerin ölümlerinin birebir tanığıyım. 30 bini aşkın faili meçhul cinayet aydınlatıldı mı? Orada ölen şehitlerimizi kimlerin vurduğu tespit edildi mi? Bir başka şey ise BDP’li vekil Doğu’da polisimizi tokatlarken neden bu kadar tepki olmuyor. Davada karşılıklı tartışma sadece benim üzerimden haberleştiriliyor.”

Buldan: Eken’in ne söylediğini duymadım

Eken’in sözlerini sormak üzere aradığımız, Almanya’da temaslarda bulunan BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan da şöyle konuştu:

“Duruşma sırasında bir polemik yaşandı. Ben o arada salondaki sesler yükseldiği için Eken’in ne dediğini tam olarak duymadım. Ne söylediği de çok önemli değil. Bu tartışmayı yeniden başlatmak niyetinde değilim. Basın mensupları duymuşlar, onlar bana söyledi. Ben bu iddiaları yargıya taşıyacağım. Polemik olarak değil, hukuki olarak bu konunun aydınlatılmasını istiyorum. Çözecek yer yargıdır. O an salondaki seslerin yükselmesi sebebiyle mahkeme heyeti de konuşmaları tam anlamadı ve tutanağa yansımadı. Gerisini yargı çözecektir.”