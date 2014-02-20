BDP’li Buldan’dan Korkut Eken'e suç duyurusu

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, TBMM’de ortak basın toplantısı düzenledi. Buldan, dünkü duruşmada kendisine küfür eden Korkut Eken hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Mahkeme başkanının da tavrını eleştiren Buldan, “ Asıl olması gereken işlediği cinayetlerle ilgili hesap vermesi gerekirken Korkut Eken bunu yapmayarak bir halkın seçilmiş temsilcisine küfür etti. Mahkeme heyeti de ne yazık ki Korkut Eken’i susturacağına bizim ve sanıkların arasına polisten duvarlar ördü” dedi.

BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ile HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, dün Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Mecit Baskın’ın duruşmasına ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Buldan, davanın ikinci duruşması olduğunu ve kendisinin iki duruşmaya da katıldığını belirtti. Buldan, “Benim açımdan da tarihi bir duruşmaydı.

Sanık sandalyesinde oturan başta Korkut Eken olmak üzere 12 sanık aynı zamanda benim eşimin de katiliydi. Sadece bundan değil birçok faili meçhulden sorumlu olan sanıklardı. Biz her iki duruşmadada ne yazık ki sanıkların ve mahkeme başkanının tavrı bizleri üzdü. Her iki duruşmada da sanıkların rahat davranası ve bizlere hakaret etmesi oldu. Özellikle dün Korkut Eken’in bana ettiği hakaretin ve küfürün kabul edilebilir olmadığını belirtmek istiyorum.

Asıl olması gereken işlediği cinayetlerle ilgili hesap vermesi gerekirken Korkut Eken bunu yapmayarak bir halkın seçilmiş temsilcisine küfür etti. Mahkeme heyeti de ne yazık ki Korkut Eken’i susturacağına bizim ve sanıkların arasına polisten duvarlar ördü. Mağdur yakınlarını dışarıya çıkarmakla tehdit etmesi kabul edilebilir değil” dedi.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olmadığını ve Türkiye’de adaletten bahsetmenin dün itibari ile birkez daha iflas ettiğini kaydeden Buldan, “Biz o 12 sanığı vicdanlarımızda mahkum etti. Bir beklentimiz var.

Bütün yasalarda değişiklik yapmaya çalışan AKP bu konuda da elini vicdanına koyup bir düzenleme içine girerek, 20 yıl öncesi ve bugüne kadar devam eden cinayetlerin açığa çıkması için bu sorumluları yargılaması gerektiğini düşünüyoruz. Başta dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile

Başbakan’I Tansu Çiller olmak üzere bu sorumlular biran önce yargılanmalıdır. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda Türkiye bir hukuk devleti olmanın gereklerini yerine getirir” dedi. Buldan, Korkut Eken’in yaptığı hakarete yönelik hukuki işlemi başlatacağını ve Eken hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Kürkçü: Katiller çetesi

Buldan’dan sonra HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, “Bu katiller çetesinin Tansu Çiller döneminde alınan kararın uygulayıcıları olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Eken ve yayındakiler bunları şahsen kendileri istediği için yapmış değillerdir. MGK’da alınan imha kararının

gereğini yerine getirdiler.

Tansu Çiller’in aldığı kararı yürürlüğe koydular. Bunu yaparken ayrıca çeteleştiler kendi içlerinde bölündüler. Bunların hepsi Kutlu Savaş’ın Başbakanlığa sunduğu raporda yer aldı. Aradan zaman geçince her şeyin unutulduğu zannediliyor. Biz bunları unutmadık. Bugün halen bunların korunduğunu görüyoruz. Bu dünkü mahkemede ortaya çıkanda bununla ilgilidir.

O kadar kendilerinden eminler ve cezalandırılmayacaklarını bildikleri için yeniden göreve talip olduklarını herkese hatırlatmak istiyorlar” dedi. Kürkçü, bu hesaplaşmanın Türkiye’de er yada geç yaşanacağını da sözlerine ekledi.

Kürkçü: Başbakanın her şeşin başına geçme isteği var

Kürkçü, MİT düzenlemesiyle ilgili, yasayı henüz incelemediklerini söyledi ve “ Hükümetin genel siyasi eğilimini bildiğimize göre Başbakan’ın kendisinin her şeyin başına geçme isteği var. Türkiye Belediye

Başkanı, Türkiye Yargı Başkanı gibi olma isteklerini bildiğimiz için Türkiye MİT Başkanı olmak da istemiştir. Pramitin başında kendinin olduğu bir hiyerarşinin oluşturulmaya çalışıldığını öngörüyoruz.

Elbet inceleyip konuşuruz” dedi.

Buldan: Ankara’da sessiz bir OHAL yaşanıyor Paris’te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçinin katili Ömer Güney’e ait olduğu belirtilen telefon numaralarından birinin MİT mensubuna ait olduğu yönündeki haber ve Ankara’da OHAL uygulamasının sorması üzerine Buldan, “Sessiz bir OHAL’in yaşanıyor olduğunu görüyoruz. Böyle bir şey yapılacaksa insanların can güvenliği ve özgür seyahat hakkı olmayacak. Bu biran evvel geri çekilmelidir. Şimdi Paris soruşturmasının devam ettiğini biliyoruz. Bunun takipçisiyiz. Sonuçta süreç ile bağlantılı bir cinayet olduğunu biliyoruz. Süreci sabote etmek isteyen güçler tarafından olduğunu biliyoruz. Hem hukuki hem de siyasi açıdan takip ediyoruz. Bu soruşturmanın biran evvel bitirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.