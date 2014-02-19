Faili meçhul davasında sanık Korkut Eken'den vekil Pervin Buldan'a küfür!

Arzu Yıldız \ Ankara

Kamuoyunda “faili meçhuller davası olarak” bilinen davanın ikinci duruşması Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gergin geçen duruşmada, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın sanıklara “Katilsiniz siz. Hepiniz katilsiniz. İnsan değilsiniz” dedikten sonra sanıklardan Korkut Eken “Senin kocan PKK’lı, sen de PKK’nın milletvekilisin. S… git” diyerek küfretti.

Ankara’da 1993 yılında öldürülen Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın cinayetiyle ilgili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Davanın sanıklarından Alper Tekdemir 15 günlük sağlık raporunu mahkemeye sunarak duruşmaya katılmazken sanıklar emekli YarbayKorkut Eken, eski özel harekât polisleri Ayhan Çarkın, Enver Ulu, Uğur Şahin, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Akça,Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Özkan ve avukatları duruşmada bulundu.

Duruşmaya 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayette eşi Savaş Buldan’ı kaybeden BDP milletvekilleri Pervin Buldan ve Erol Dora, aynı dönemde öldürülen avukat Yusuf Ekinci’nin oğlu Sertaç Kamil Ekici ve Mecit Baskın’ın kardeşi Necip Baskın katıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları, İnsan Hakları Derneği avukatlarından Öztürk Türkdoğan ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı avukatlarının da bulunduğu duruşmaya geçen hafta özel bir oturumla ifadesi alınan eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın savunması okunarak başlandı.

‘Ağar’a soru sorulması engellendi’

Mecit Baskın ailesinin avukatı Yusuf Alataş, duruşmada söz alarak şunları söyledi:

“Ölümcül hasta olanlar bile cezaevinde, duruşma salonlarına getirilirken, Mehmet Ağar’a özel duruşma yapılıyor. Ağar’a açılan gizli duruşmada mağdurlar ve sanıkların kendisi, izleyiciler yok. Bu özel bir duruşma, soru sorulması engellenmiştir. İki satırlık mazeret dilekçesiyle katılanlara haber verilmeksizin duruşma açılması bir nevi gizli duruşma yapılması noktasında eleştirilerimizi belirtiyoruz. Avukat, Ağar’ın duruşmadan vareste tutulması konusunda görüş bildiren savcı Mustafa Düzgün’ü “Ben ilk kez bir savcının duruşmadan vareste tutulmasını talep ettiğini gördüm. Birçok ceza davasına katıldım, savcıların tamamı vareste talebini her zaman mahkemenin takdirine bırakmıştır” sözleriyle eleştirdi.

Öztürk Türkdoğan da “Ağar’a özel duruşma yapılarak çapraz sorgu hakkının ihlal edildiğini” ifade etti. Türkdoğan, şunları söyledi:

“Ağar’ın vareste tutulması konusundaki kararın geri alınması, böyle bir suç ile yargılanan sanığın tutuklanmasını, hiç yoksa adli kontrol altına alınmasını talep ediyoruz.”

‘Bu adamlar’ krizi

Avukat Engin Gökoğlu, Mehmet Ağar’a özel duruşma yapılmasını, ifadesinin Cumartesi gününe denk getirilerek başsavcıvekili ve savcı ile alınmasını eleştirdi ve “Mehmet Ağar’ı kimse yargılayamaz” dedi. Gökoğlu, konuşmasına devam ederken sanıkların bulunduğu noktaya bakarak “Bu adamlar” diye söze başlayınca Korkut Eken “Adamlar diye hitap etme” dedi; bunun üzerine avukat Gökoğlu “Derim” dedi.

Sanık Eken’den vekil Buldan’a küfür

Bunun üzerine salonda hazır bulunan BDP’li Pervin Buldan “Katilsiniz siz. Hepiniz katilsiniz. İnsan değilsiniz” diye bağırdı. Bunun üzerine Korkut Eken Pervin Buldan’a dönerek “Senin kocan PKK’lı, sen de PKK’nın milletvekilisin. S… git” diye karşılık verdi.

“Katiller” diye bağırdılar

Tartışmalar devam ederken salonda bulunanlar “Katiller” diye bağırdı. Salonda gerginlik devam ettiği için seyirciler ve sanıklar arasında polis koridoru çekildi. Mahkeme Başkanı Önder Yorgancılar, “Her iki tarafında karşılıklı birbirilerine söyledikleri nedeniyle kimin ne dediğinin anlaşılmadığını, bu yüzden tutanağa geçirme konusunda sıkıntı yaşanacağını” ifade ederek, salondaki herkesi uyardı.

‘İnsan değilsiniz’

Sanık Seyfettin Lap’ın avukatı Damla Nur Koca, “BDP milletvekili Pervin Buldan sanıklara ‘insan değilsiniz’ şeklinde hakaret etti” dedi. Bunun üzerine Buldan, “ Gerçekleri söylemek zorunuza gidiyor. Tutanaklara geçsin” dedi. İfadeler tutanaklara geçti.

Çarkın: Akıl sağlığım yerinde

Davanın tutuklu sanığı Ayhan Çarkın duruşmada söz alarak “Benim akıl sağlığım yerinde. Ancak salondaki sanıklar benim akıl sağlığımın bozuk olduğunu söylediler. Ben bu yüzden kendim talep ettim. Hakkımda bir sağlık kontrolü yapılmasını. Yoksa akıl sağlığım yerinde” dedi.

Savcı Mustafa Düzgün, “duruşmaya katılmayan sanık Alper Tekdemir için yakalama kararı çıkartılmasını, Ayhan Çarkın’ın da tutukluluk halinin devam etmesini” istedi.

Duruşmaya kararın okunması için ara verildi. Ancak salonda başlayan tartışma salonun dışına taştı ve davayı izlemeye gelen biri Korkut Eken’e “Lan katil, sen kimsin Pervin Buldan’a hakaret ediyorsun” deyince arbede yaşandı. Adliyede görev yapan polisler devreye girdi.

‘Ağar’ın ifadesi bir sonraki celsede değerlendirilecek’

Duruşma “Çarkın’ın tutukluluk halinin devamına, Ağar’ın ifadesinin yeniden alınıp alınmaması konusunun diğer celsede değerlendirilmesine” karar verilerek sonlandırılırken bir sonraki duruşma 14 Nisan 2014’te görüleceği bildirildi.